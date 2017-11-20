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После восстановления независимости в Латвии нет недостатка в идеях для решения различных вопросов, но есть проблема с их выполнением, заявил в понедельник на программной конференции партии "Движения "За!"" ее руководитель Даниэль Павлютс.

Около 100 участников конференции под названием "Перезапусти Латвию!"ознакомились с важнейшими инициативами будущей программы партии и обсудили их в различных тематических группах.

Обращаясь с речью к собравшимся, Павлютс подчеркнул, что со времен восстановления независимости Латвия сделала много правильных, нацеленных на развитие шагов, например, вступила в ЕС и НАТО. Однако при этом остается еще много невыполненной работы.

"Мы обоснованно указываем себе на то, что в обществе царит неравноправие. Оно расколото не только этнически - сокращается численность населения, мы жалуемся на коррумпированную элиту и т.д. Латвия не сумела справиться со всеми этими проблемами. И хотя идей для их решения хватает, с их выполнением есть проблемы", - сказал Павлютс.

Во время выступления Павлютс также отметил, что предвыборная программа партии пока представлена не будет, так как с изменением общей ситуации она со временем тоже изменится. Однако рассмотренные на конференции вопросы будут включены в программу партийную программу.

"Цель партийной программы - "перезапустить" Латвию. Необходимы новые политические решения, которые обеспечат справедливое и правовое государство, умную экономику, доступное здравоохранение, безопасность и т.д.", - подчеркнул Павлютс.

Он также отметил, что "Движение "За!"" продолжает привлекать в свои ряды новых членов, в том числе в регионах, и вскоре их число увеличится с нынешних 350 до 500, отметил он.

Напомним, как уже писал Mixnews, в августе этого года в Риге была зарегистрирована партия "Движение "за!", которая позиционирует себя как проевропейскую либеральную центристскую политическую силу.

в новое политическое движение объединились пять вышедших из партии "Единство" депутатов Сейма: Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Андрей Юдин, Алексей Лоскутов и Интс Далдерис.

Главными ценностями партии заявлены свободный человек, сплоченное общество, правовое государство, единство Европы. Цель партии – обеспечить равные возможности для всех жителей Латвии в современном, правовом европейском государстве. Председателем партии был избран бывший министр экономики Даниэль Павлютс, а в правление партии избраны депутаты Сейма Илзе Винькеле и Интс Далдерис.