Политика |

В этот раз получится осуществить планы на реформы госуправления, потому что только таким образом учреждения госсектора добьются повышения зарплат. Такое мнение в программе LTV "Утренняя панорама" рассказал премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.

Политик отметил, что сейчас реформа находится в начальной стадии и это явно будет не тем случаем, когда к сокращению штаба можно будет подойдти механически. Вместо этого работа пройдет аналитическим путем и первым этапом будут переговоры и соглашения с министрами, которые проведут внутренний анализ своих ведомств до начала весны.

Кучинскис признался, что в чиновничестве существует сильный инстинкт самосохранения. Однако в общей сложности он уверен, что реформы госуправлений продвинутся вперед, потому что планы хотя бы будут оговорены.

В свою очередь, в принятии бюджета на следующий год премьер не прогнозирует существенных поворотов.

"Мы держали обещание, никаких "депутатских квот" в бюджетном проекте нет, поэтому нужно вести более короткие и конструктивные дебаты", - добавил политик.

Премьер-министр также заявил, что официального заключения Европейской комиссии по проектам бюджета еще нет, но индикаторы показывают, что все должно быть в порядке.

Напомним, число занятых в госуправлении до 2020 года будет сокращаться ежегодно на 2% - это предусмотрено планом реформ госуправления, одобренным 15 ноября правительством.