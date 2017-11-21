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Конфликт между Министерством охраны среды и регионального развития и Саласпилсской краевой думой дошел до Конституционного суда, пишет Latvijas Avīze.

В основе разногласий - распределение депутатов в думских комитетах. 16 июня этого года дума приняла решение о том, в каких комитетах будут работать избранные депутаты.

По мнению оппозиции, это распределение не отвечает требованию 54-й статьи закона о самоуправлениях - устанавливать число представителей каждой партии в комитетах в пределах возможного пропорционально числу избранных от каждой партии депутатов.

В данном случае ни о каком пропорциональном представительстве речь не идет, уверены оппозиционные депутаты, обратившиеся с жалобой в министерство. Министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс, рассмотрев заявление, заключил, что принцип пропорциональности действительно не соблюден, и поручил изменить распределение депутатов в думских комитетах.

Однако Саласпилсская краевая дума отказалась выполнить это поручение и в конце октября оспорила распоряжение министра в Конституционном суде.

Фото: flickr.com