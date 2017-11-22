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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) от имени министра обороны Латвии Раймонда Бергманиса сообщили главе Минобороны Испании Марии Долорес де Коспедаль, что каталонский политик Карлес Пучдемон может быть агентом ФСБ.

Запись и расшифровка телефонного разговора опубликована на Youtube-канале пранкера Вована.

Как заявили в телефонной беседе пранкеры, экс-глава Каталонии Пучдемон якобы готовит Испании "украинский сценарий". По их словам, информация о Пучдемоне как секретном агенте российских спецслужб по кличке Чиполлино получена латвийскими спецслужбами и подтверждена их коллегами с Украины.

Испанский министр восприняла сведения очень серьезно, сообщив, что тут же доложит об этом премьеру Мариано Рахою.

Кузнецов и Столяров в разговоре выразили озабоченность событиями в Каталонии и предложили помощь с латвийской стороны в любой момент "в случае радикального всплеска" - вплоть до переброски вооруженных сил в Барселону. Де Коспедаль не отказалась от помощи латвийской армии. Она также посетовала на нехорошие настроения в соцсетях, выразив уверенность, что все идет с российской территории, хотя и признала, что у Испании нет никаких доказательств причастности России к событиям в Каталонии.

Звонившие также заявили, что премьер-министр Латвии является агентом КГБ.

Между тем, сам Бергманис считает, что розыгрыш российских пранкеров именно в период празднования Дня независимости Латвии не является случайным, пишет Nra.lv.

"Даже при том, что это было шуткой, это было подло и направлено в первую очередь против моей испанской коллеги", - сказал Бергманис.

Он расценивает действия пранкеров как своеобразный "привет" Латвии.

"Это, к сожалению, не удивляет, а в очередной раз демонстрирует, с каким соседом нам приходится считаться", - отметил министр.

Напомним, ранее пранкеры Вован и Лексус, представившись лидером украинской националистической организации "Правый сектор", позвонили депутату Сейма от Нацобъединения Янису Домбраве. В ходе разговора Домбрава рассказал, что граждане Латвии могли принимать участие в боевых действиях на юго-востоке Украины на стороне украинских армии или националистических подразделений.