В Латвию приедет Папа Римский Франциск (3)
Политика | 22 ноября 2017 года, 17:24
Папа Римский Франциск в следующем году посетит все три страны Балтии, которые будут отмечать свое столетие, в том числе Латвию. Об этом сообщили в президентской канцелярии.
По данным канцелярии, дату визита Ватикан сообщит в ближайшее время. Ранее приглашение посетить Латвию папе высказали и президент Раймонд Вейонис, и премьер-министр Марис Кучинскис.
О том, что Папа Римский в следующем году посетит Литву, подтвердили и в канцелярии президента Литвы Дали Грибаускайте.
"Осенью 2018 года намечается визит Папы Франциска в Литву. Ватикан в ближайшее время должен объявить точную дату и статус визита", - сообщила пресс-секретарь президента Дайва Ульбинайте.
Эстонские СМИ на этой неделе также сообщили о вероятном визите понтифика в Таллин.
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