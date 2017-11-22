В Латвию приедет Папа Римский Франциск (3)

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Политика | 22 ноября 2017 года, 17:24

Папа Римский Франциск в следующем году посетит все три страны Балтии, которые будут отмечать свое столетие, в том числе Латвию. Об этом сообщили в президентской канцелярии.

По данным канцелярии, дату визита Ватикан сообщит в ближайшее время. Ранее приглашение посетить Латвию папе высказали и президент Раймонд Вейонис, и премьер-министр Марис Кучинскис.

О том, что Папа Римский в следующем году посетит Литву, подтвердили и в канцелярии президента Литвы Дали Грибаускайте.

"Осенью 2018 года намечается визит Папы Франциска в Литву. Ватикан в ближайшее время должен объявить точную дату и статус визита", - сообщила пресс-секретарь президента Дайва Ульбинайте.

Эстонские СМИ на этой неделе также сообщили о вероятном визите понтифика в Таллин.

Комментарии 3
Патриот 40 минут назад
Жаль что не Путин с зелёными человечками.
2
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Лора30 минут назад
Эти извечные усилия Рима были направлены на воровство у Руси прибалтийских территорий с формированием антирусского населения.
2
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Pavel Geiba25 минут назад
Главная поп звезда приезжает.
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