Очередная российская подлодка замечена вблизи границ Латвии (3)

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Политика | 23 ноября 2017 года, 15:14

Российская субмарина была замечена вблизи границы Латвии. С таким утверждением в четверг выступили Национальные вооруженные силы (НВС) страны.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в пяти морских милях от территориальных вод, Военно-морские силы 22 ноября идентифицировали подводную лодку "Дмитров" класса Kilo Вооруженных сил России", - говорится в сообщении НВС на странице в Twitter.

По информации минобороны страны, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014-м - свыше 250 раз.

Власти РФ неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

Комментарии 3
олег3 часа назад
Без комментариев ,просто устал. Бесполезно что-нибудь доказывать тупоголовым.
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кот1 час назад
А может это аргентинская заблудилась?
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Garik1 час назад
"Дмитров". Значит по русски читать еще не разучились. А вообще на военный бюджет 2% выделили - мы сильны как никогда - пора требовать, чтобы в исключительной экономзоне российские суда и самолеты находились с названиями на государственной валоде. Иначе - топить-сбивать.
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