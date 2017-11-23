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Российская субмарина была замечена вблизи границы Латвии. С таким утверждением в четверг выступили Национальные вооруженные силы (НВС) страны.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в пяти морских милях от территориальных вод, Военно-морские силы 22 ноября идентифицировали подводную лодку "Дмитров" класса Kilo Вооруженных сил России", - говорится в сообщении НВС на странице в Twitter.

LV ekskl. ekonom. zonā 5 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 22.11. identificēja Krievijas BS Kilo klases zemūdeni "Dmitrov" — NBS (@Latvijas_armija) 23 ноября 2017 г.

По информации минобороны страны, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014-м - свыше 250 раз.

Власти РФ неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.