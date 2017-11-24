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Обсуждение госбюджета на 2018 год, который был принят 23 ноября, завершилось речью премьер-министра Мариса Кучинскиса. Премьер отметил, что ему в течение этого заседания пришлось слышать разные мнения и предложения, но больше всего ему запомнилось предложение депутата Ивара Зариньша ("Согласие") .

Депутат предложил снять со стены здания Кабинета министров надпись "Один закон - одна правда для всех", так как по его мнению, многие статьи госбюджета приняты вопреки закону. При этом Зариньш отметил, что на эту инициативу из казны государства необходимо выделить 1 200 евро.

"Не могу не отметить одно из предложений оппозиции. Господин Зариньш, вы человек, которого я уважаю, у вас есть своя голова на плечах... Но если говорить про вашу инициативу о снятии надписи "Один закон - одна правда для всех", то на мой взгляд, это одно из самых глупых предложений, которые когда-либо звучали в Сейме", - сказал премьер.

Речь премьера начинается с 1:10:45

Такое мнение премьера разделили и другие депутаты, поддержав Кучинскиса аплодисментами.