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Председателя Яунелгавской думы Гунтиса Либекса вызвали на разговор в Министерство окружающей среды и регионального развития после того, как самоуправление отправило письмо Каталонской ассоциации самоуправлений, в котором выразило поддержку народу Каталонии и ее законным представителям на пути к независимости. Об этом пишет Latvijas Avīze.

Прямо как в советские времена! Так на прошлой неделе чувствовал себя Гунтис Либекс, так как за высказанную поддержку референдума в Каталонии его вызвали "на разговор", пишет LA.

Когда Либекс явился в министерство, с ним провели профилактическую беседу парламентский секретарь Янис Эглитис и замгоссекретаря Айвар Драудиньш.

"Просто хотели напомнить, какие функции должно выполнять самоуправление, и какие - МИД Латвии. Если бы Либекс высказал свою точку зрения как частное лицо или политик, это было бы совершенно нормально и понятно. Но распространять такое мнение от имени самоуправления неправильно. Это может создать ложное впечатление среди наших союзников за рубежом. На международном уровне самоуправление имеет право выражаться насчет тех вопросов, которые находятся в компетенции самоуправления. Подумайте, что произойдет, если каждый муниципалитет Латвии будет выражать свое отдельное мнение в вопросах о Каталонии, Крыме или других сложных вопросах внешней политики?", - пояснил Эглитис.

При этом несмотря на вызов в министерство, Либекс не изменил своего мнения, отмечает LA.

"Я не считаю, что в своем письме мы отрицали бы официальную позицию Латвии. В письме я от имени думы Яунелгавского края выразил поддержку самоуправлениям и народу Каталонии в том, чтобы они демократическим и политическим путем могли решить вопрос о своем будущем, а также осудил произошедшее насилие", - пояснил мэр.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Латвии заявили, что референдум о независимости Каталонии - это внутреннее дело Испании, которое надо решать по законам и конституции страны.