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Латвия планирует пополнить свой контингент в Ираке в международной операции против террористической организации "Исламское государства", пишет nra.lv .

Министерство обороны подало на рассмотрение в Сейм проект об участии Латвийских национальных вооруженных сил (НВС) в международной военной операции против "Исламского государство".

Миссия в Ираке предусматривает обучение иракских вооруженных сил. Проект планируется рассмотреть на заседании правительства во вторник, 28 ноября.

Пока срок участия Латвии в военной операции не подтвержден, но вероятнее всего оно продлится до 1 февраля 2020 года. Однако, Минобороны указало, что данный срок не ограничивает права Латвии прекратить сотрудничество до указанной даты. Например, если учения закончатся раньше.

Сейм решил отправить латвийских военных в Ирак в прошлом году, 14 января. Изначально планировалось, что их участие продлится до 1 февраля 2018 года. Сейчас в международной операции против "Исламского государства" участвуют 10 инструкторов из Латвии.

Фото: pixabay.com