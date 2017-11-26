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Президента Латвии следует избирать открытым голосованием, считает председатель юридической комиссии Сейма, сопредседатель национального объединения "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" Гайдис Берзиньш.

"Избрание президента закрытым голосованием, нежелание депутатов открыть обществу, за кого они голосовали, а также разъяснить свой выбор - все это увеличивает разрыв между обществом и парламентом. Поэтому Нацблок призывает в качестве первого шага для повышения доверия к Сейму поддержать открытый процесс избрания президента. Избиратели вправе знать, за кого голосуют избранные ими депутаты", - сказал он.

29 ноября юридическая комиссия Сейма обсудит этот вопрос. Ранее Сейм поручил комиссии до 1 декабря рассмотреть поданную жителями инициативу об избрании президента государства открытым голосованием.

Автор инициативы - "Общество за открытость Delna", за нее на портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано более 11 тыс. подписей.

Согласно 36-й статье Конституции Латвии, президент государства избирается закрытым голосованием большинством голосов не менее чем 51 депутата Сейма. Delna предлагает заменить в этой статье слово "закрытым" на "открытым".

Фото: Канцелярия Сейма