В Сейме снова поднимут вопрос об открытых выборах президента (2)

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Политика | 26 ноября 2017 года, 11:45

Президента Латвии следует избирать открытым голосованием, считает председатель юридической комиссии Сейма, сопредседатель национального объединения "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" Гайдис Берзиньш.

"Избрание президента закрытым голосованием, нежелание депутатов открыть обществу, за кого они голосовали, а также разъяснить свой выбор - все это увеличивает разрыв между обществом и парламентом. Поэтому Нацблок призывает в качестве первого шага для повышения доверия к Сейму поддержать открытый процесс избрания президента. Избиратели вправе знать, за кого голосуют избранные ими депутаты", - сказал он.

29 ноября юридическая комиссия Сейма обсудит этот вопрос. Ранее Сейм поручил комиссии до 1 декабря рассмотреть поданную жителями инициативу об избрании президента государства открытым голосованием.

Автор инициативы - "Общество за открытость Delna", за нее на портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано более 11 тыс. подписей.

Согласно 36-й статье Конституции Латвии, президент государства избирается закрытым голосованием большинством голосов не менее чем 51 депутата Сейма. Delna предлагает заменить в этой статье слово "закрытым" на "открытым".

Фото: Канцелярия Сейма

Комментарии 2
Не Лоялен 8 часов назад
Почему до сих пор президента выбирает не народ?И такие вопросы надо вообще поднимать?Президент это лицо страны!И его должен по этому выбирать народ,ибо этот человек будет говорить от лица всего народа!Почему его выбирает сборище зомбированных русофобов?
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Patriot 8 часов назад
Nepiekritu, nav vel musu sabiedriba gatava tiesam prezidenta velesanam.
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