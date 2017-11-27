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Социалдемократическая партия "Согласие" (СДПС) принята в Партии европейских социалистов (ПЕС), информировала представитель политической силы Екатерина Ильинская.

"Согласие" с июня 2015 года была ассоциированным членом ПЕС, но теперь стала полноправным членом партии.

"Я рад приветствовать "Согласие" как полноправного члена ПЕС. Благодаря их прогрессивной программе как на национальном, так и на европейском уровне их участие укрепит нашу прогрессивную семью", - сказал президент ПЕС Сергей Станишев.

ПЕС состоит из социалистических, социал-демократических и рабочих партий стран-членов ЕС и Норвегии. В Европарламенте партия формирует Прогрессивный альянс социалистов и демократов.

Напомним, как ранее заявил председатель правления "Согласия" Нил Ушаков, договор "Согласия" о сотрудничестве с партией "Единая Россия", которую представляет президент РФ Владимир Путин, больше не действует.

Ушаков пояснил, что в 2015 году "Согласие" присоединилось к Партии европейских социалистов, которая строит отношения с третьими сторонами централизованно, поэтому "Согласие" информировало "Единую Россию" о том, что данный договор утратил силу.

фото: pes.eu