Большинство депутатов Сейма поддержали открытые выборы президента (1)
Большинство юридической комиссии Сейма поддержало сегодня инициативу об открытых выборах президента Латвии в Сейме.
Против голосовали депутаты Союза "зеленых" и крестьян и партии "No sirds Latvijai".
Это будет одно из предложений по поправкам к Конституции, которые обсудит ответственная рабочая группа. Свои решения она должна предложить до марта.
"Тайное голосование на выборах президента, нежелание депутатов огласить, за кого они голосовали, и пояснить свой выбор увеличивает пропасть между обществом и парламентом, - заявил ранее глава юридической комиссии Гайдис Берзиньш добавив, что избиратели имеют право знать, за кого голосуют избранные ими депутаты.
Коалиция может решать вопросы о поправках к Конституции только по принципу единогласия.
Фото: Канцелярия Сейма