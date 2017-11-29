Политика |

Большинство юридической комиссии Сейма поддержало сегодня инициативу об открытых выборах президента Латвии в Сейме.

Против голосовали депутаты Союза "зеленых" и крестьян и партии "No sirds Latvijai".

Это будет одно из предложений по поправкам к Конституции, которые обсудит ответственная рабочая группа. Свои решения она должна предложить до марта.

"Тайное голосование на выборах президента, нежелание депутатов огласить, за кого они голосовали, и пояснить свой выбор увеличивает пропасть между обществом и парламентом, - заявил ранее глава юридической комиссии Гайдис Берзиньш добавив, что избиратели имеют право знать, за кого голосуют избранные ими депутаты.

Коалиция может решать вопросы о поправках к Конституции только по принципу единогласия.

Фото: Канцелярия Сейма