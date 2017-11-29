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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал совершенствовать подходы к защите россиян, которые находятся за рубежом, передает Газета.ru со ссылкой на "Интерфакс".

«В условиях непрекращающейся дискриминации в отношении соотечественников в ряде государств, в том числе, и прежде всего в Прибалтике и на Украине необходимо совершенствовать подходы к защите их политических, гражданских, и этнокультурный прав», — сказал он.

Он также сказал, что надо наращивать усилия по отстаиванию позиций русского языка, наследия и исторической памяти.

Ранее сообщалось, что Лавров одним словом - "конструктивный" - оценил настрой посла США в России.