Лавров: русские в странах Балтии без конца подвергаются дискриминации (1)
Политика | 29 ноября 2017 года, 15:49
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал совершенствовать подходы к защите россиян, которые находятся за рубежом, передает Газета.ru со ссылкой на "Интерфакс".
«В условиях непрекращающейся дискриминации в отношении соотечественников в ряде государств, в том числе, и прежде всего в Прибалтике и на Украине необходимо совершенствовать подходы к защите их политических, гражданских, и этнокультурный прав», — сказал он.
Он также сказал, что надо наращивать усилия по отстаиванию позиций русского языка, наследия и исторической памяти.
Ранее сообщалось, что Лавров одним словом - "конструктивный" - оценил настрой посла США в России.
Скажем, Карта русского в 1999 была прописана в законе «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». Если МИД морозится с её реализацией уже 18 лет, то или на русских там насрать, либо одно из двух.