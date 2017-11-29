Министр здравоохранения стала политиком (3)

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Политика | 29 ноября 2017 года, 20:36

Министр здравоохранения Анда Чакша сегодня принята в Латвийскую Зеленую партию (ЛЗП), сообщила руководитель бюро партии Лига Штала.

На заседании правления ЛЗП было рассмотрено заявление Чакши о приеме в партию, и по рекомендации председателя правления партии Эдгара Таварса она была утверждена ее членом.

В своем заявлении о вступлении в ЛЗП Чакша отмечает, что одними из главных ценностей для нее является забота о сохранении окружающей среды как места для активной и здоровой жизни. Также министр выступает за эффективное и прозрачное государственное управление, эффективное использование ресурсов для качественного и устойчивого развития государства и удержания людей в Латвии.

Чакшу на должность министра в июне 2016 года выдвинула именно ЛЗП после того, как подал в отставку прежний министр Гунтис Белевич. До этого она руководила Детской клинической больницей.

Комментарии 3
Про1001 час назад
Муж пришел домой и сказал жене я сегодня в партию вступил, жена ему ответила вечно ты куда то в ступишь, вчера в говно сегодня в партию.
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Гражданин44 минуты назад
Что это значит для жителей Латвии?
У нас стало одним пустобрёхом больше.
С чем вас и поздравляю.
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Gustaf31 минуту назад
Может все-таки стоит наконец медициной заняться, а не вступать куда-то
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