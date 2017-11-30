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Министр здравоохранения Анда Чакша не исключает своего участия в выборах 13 Сейма, которые состоятся в следующем году.

"Я об этом уже думала, но еще не могу на 100% ответить, учитывая, что сейчас я еще нахожусь в преддекретном состоянии, но я не говорю нет», - сказала Чакша.

На вопрос, есть ли у нее амбиции продолжать работу на посту министра здравоохранения, Чакша ответила утвердительно, объяснив позицию тем, что в сфере здравоохранения начаты различные процессы, которые министр хотела бы закончить. Чакша добавила, что тщательно работая, можно добиться больших результатов. Ранее Чакша в выборах не участвовала и на пост министра здравоохранения были выдвинута Латвийской зеленой партией, членом которой она стала 29 ноября.

Как сообщал портал Mixnews, министр здравоохранения Анда Чакша принята в Латвийскую Зеленую партию (ЛЗП). На заседании правления ЛЗП в среду было рассмотрено заявление Чакши о приеме в партию, и по рекомендации председателя правления партии Эдгара Таварса она была утверждена ее членом.

В своем заявлении о вступлении в ЛЗП Чакша отмечает, что одними из главных ценностей для нее является забота о сохранении окружающей среды как места для активной и здоровой жизни. Также министр выступает за эффективное и прозрачное государственное управление, эффективное использование ресурсов для качественного и устойчивого развития государства и удержания людей в Латвии.

Чакшу на должность министра в июне 2016 года выдвинула ЛЗП после того, как подал в отставку прежний министр Гунтис Белевич. До этого она руководила Детской клинической больницей.