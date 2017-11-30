Чакша не исключает участия в парламентских выборах (3)

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Политика | 30 ноября 2017 года, 17:01

Министр здравоохранения Анда Чакша, которая вчера вступила в Латвийскую Зеленую партию (ЛЗП), не исключает участия в парламентских выборах в будущем году.

Министр сказала, что думала об этом, но пока не может дать стопроцентного ответа.

"Но я не говорю нет", - сказала Чакша.

На вопрос, намерена ли она и после выборов претендовать на должность министра здравоохранения, Чакша ответила утвердительно, потому что в здравоохранении начато много процессов, которые она хотела бы завершить.

Как подчеркнула министр, усердно работая, в медицине можно добиться изменений.

Чакшу на должность министра в июне 2016 года выдвинула именно ЛЗП, входящая в состав Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), после того, как подал в отставку прежний министр Гунтис Белевич.

До этого она руководила Детской клинической больницей и не являлась членом какой-либо партии.

Комментарии 3
Борменталь35 минут назад
Ну что бы ей попасть в Сейм надо всего лишь запретить врачам разговаривать по русски и местная благодарная общественность на руках внесёт в парламент.Какой поп,такой и приход.
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Олег10 минут назад
Главы министерств и ведомств еще не успевшие угробить свои отрасли снова рвутся во власть. Аксакалов и беременных пропускают вперед. Вместе с повышением минималки их корыто еще пополнится."Благодаря" новым законам и СГД бедные станут еще беднее,а молодежь еще быстрее покинет "свою любимую родину".
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......я бы ей вдул51 минуту назад
В тухлуюю вену
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