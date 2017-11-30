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Министр здравоохранения Анда Чакша, которая вчера вступила в Латвийскую Зеленую партию (ЛЗП), не исключает участия в парламентских выборах в будущем году.

Министр сказала, что думала об этом, но пока не может дать стопроцентного ответа.

"Но я не говорю нет", - сказала Чакша.

На вопрос, намерена ли она и после выборов претендовать на должность министра здравоохранения, Чакша ответила утвердительно, потому что в здравоохранении начато много процессов, которые она хотела бы завершить.

Как подчеркнула министр, усердно работая, в медицине можно добиться изменений.

Чакшу на должность министра в июне 2016 года выдвинула именно ЛЗП, входящая в состав Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), после того, как подал в отставку прежний министр Гунтис Белевич.

До этого она руководила Детской клинической больницей и не являлась членом какой-либо партии.