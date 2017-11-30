Шадурскис уклончиво отозвался об идее ввести в рижских школах уроки на родном языке (8)
Идею Рижской думы предлагать дополнительные уроки на родном языке в школах нацменьшинств министр образования и науки Карлис Шадурскис оценивает уклончиво.
Он рассказал журналистам, что на встрече мэр Риги Нил Ушаков изложил эту идею, которая предусматривает дополнительные инвестиции в образование.
"Я всегда рад за любое финансирование, поступающее в систему образования - это хорошо", - сказал министр.
Однако, по его словам, пока оценивать предложение Ушакова трудно, так как информация только словесная, и министр попросил предоставить ее в письменном виде. Срок подачи предложения не установлен.
По словам Шадурскиса, очень важно, чтобы у руководства Рижской думы были положительные цели, чтобы предложение было справедливым для всех рижских школьников.
"Я рад тому, что появились признаки начала диалога с руководством Рижской думы, но исходя из устно изложенного предложения комментировать его нельзя", - сказал министр.
На вопрос, не пытается ли Рижская дума таким способом обойти намеченную реформу, министр ответил, что предложение предусматривает освоение учебного материала в соответствии со стандартом и законодательными требованиями.
"Мне кажется, нецелесообразно повторять то же самое на другом языке, но в любом случае, если осваивается дополнительный материал по физике, думаю, это пойдет на благо", - заявил Шадурскис.
Он добавил, что возможности самоуправлений вкладывать средства в образование различны, но Рига как богатое самоуправление имеет такое право, если все делается в рамках закона.
"Если действительно на дополнительных занятиях повторяется то же самое, что и на утреннем уроке, мне трудно оценить такую инициативу как хорошо продуманную. Однако в любом случае я рад, что между Министерством образования и науки и Рижской думой может начаться диалог", - сказал министр.
Как сообщалось, сегодня Ушаков втреречался с премьер-министром Марисом Кучинскисом и Шадурскисом, чтобы сообщить о планах Рижского самоуправления в свете реформы школ нацменьшинств.
Рижская дума с 1 сентября 2019 года планирует предлагать новую учебную программу с дополнительными уроками для освоения предметов на родном языке. Это означает, что после того, как прошел, например, урок физики на латышском, в случае необходимости ученик пойдет на дополнительный урок, где та же тема будет преподана ему еще раз на родном языке.
Фото из Flickr
Шадура в ад!
Латвия ОБЯЗАНА соблюдать права меньшинств! И никаких дурацких предложений и компромисов по обучению быть не может! Только на родном и точка!
Если нужны массовые протесты, то вы их получите!