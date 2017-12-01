Соцсети об амбициях Рейзниеце-Озолы: министр бежит с тонущего корабля (8)

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Политика | 1 декабря 2017 года, 07:13

Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что министр финансов Дана Рейзниеце-Озола выдвинула свою кандидатуру на пост президента совета министров финансов ЕС - так называемой Еврогруппы.

Журналиста Иво Буткевича удивили действия министра.

«Рейзнице-Озола активно агитировала против введения евро, а теперь хочет стать президентом Еврогруппы. Хммм», - пишет он.

Графический дизайнер Арвис Вилла по-своему интерпретирует действия Рейзниеце-Озолы.

«Надо бежать, пока налоговая система Латвии не рухнула…», - пишет он.

Похожими мыслями делится Гунтарс Мелушканс.

«Чувствует, что пора паковать чемоданы. Женская шахматная интуиция», - пишет он.

Рейзниеце-Озола сообщила, что решила претендовать на должность руководителя Еврогруппы, так как во время бесед с коллегами из других стран слышала много хороших слов о Латвии как примере в соблюдении бюджетной дисциплины. Кроме того, министр финансов уверена, что это усилит представительство стран Балтии на политической карте ЕС.

Комментарии 8
Точно2 часа назад
Не видать,тебе евро парламента вертихввостка.
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Геннадий Лымарь3 часа назад
В.Домбровский позвал?!
1
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Майк2 часа назад
Милая многодетная мама. Кто занимается с детками?
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