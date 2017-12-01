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Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что министр финансов Дана Рейзниеце-Озола выдвинула свою кандидатуру на пост президента совета министров финансов ЕС - так называемой Еврогруппы.

Журналиста Иво Буткевича удивили действия министра.

«Рейзнице-Озола активно агитировала против введения евро, а теперь хочет стать президентом Еврогруппы. Хммм», - пишет он.

Reizniece-Ozola aktīvi aģitēja pret eiro ieviešanu, tagad grib būt Eirogrupas prezidente. Hmmm :) — Ivo Butkevičs (@IvoButkevics) November 30, 2017

Графический дизайнер Арвис Вилла по-своему интерпретирует действия Рейзниеце-Озолы.

«Надо бежать, пока налоговая система Латвии не рухнула…», - пишет он.

jābēg kamēr nodokļu sistēma LV nav sabrukusi… https://t.co/mruyFncsPj — Arvis Villa (@Skepse) November 30, 2017

Похожими мыслями делится Гунтарс Мелушканс.

«Чувствует, что пора паковать чемоданы. Женская шахматная интуиция», - пишет он.

Jūt, ka laiks pakot koferus. Sievišķā šahistes intuīcija. https://t.co/QVFMB65kFh — Guntars Meluškāns (@GMeluskans) November 30, 2017

Рейзниеце-Озола сообщила, что решила претендовать на должность руководителя Еврогруппы, так как во время бесед с коллегами из других стран слышала много хороших слов о Латвии как примере в соблюдении бюджетной дисциплины. Кроме того, министр финансов уверена, что это усилит представительство стран Балтии на политической карте ЕС.