Соцсети об амбициях Рейзниеце-Озолы: министр бежит с тонущего корабля (8)
Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что министр финансов Дана Рейзниеце-Озола выдвинула свою кандидатуру на пост президента совета министров финансов ЕС - так называемой Еврогруппы.
Журналиста Иво Буткевича удивили действия министра.
«Рейзнице-Озола активно агитировала против введения евро, а теперь хочет стать президентом Еврогруппы. Хммм», - пишет он.
Reizniece-Ozola aktīvi aģitēja pret eiro ieviešanu, tagad grib būt Eirogrupas prezidente. Hmmm :)— Ivo Butkevičs (@IvoButkevics) November 30, 2017
Графический дизайнер Арвис Вилла по-своему интерпретирует действия Рейзниеце-Озолы.
«Надо бежать, пока налоговая система Латвии не рухнула…», - пишет он.
jābēg kamēr nodokļu sistēma LV nav sabrukusi… https://t.co/mruyFncsPj— Arvis Villa (@Skepse) November 30, 2017
Похожими мыслями делится Гунтарс Мелушканс.
«Чувствует, что пора паковать чемоданы. Женская шахматная интуиция», - пишет он.
Jūt, ka laiks pakot koferus. Sievišķā šahistes intuīcija. https://t.co/QVFMB65kFh— Guntars Meluškāns (@GMeluskans) November 30, 2017
Рейзниеце-Озола сообщила, что решила претендовать на должность руководителя Еврогруппы, так как во время бесед с коллегами из других стран слышала много хороших слов о Латвии как примере в соблюдении бюджетной дисциплины. Кроме того, министр финансов уверена, что это усилит представительство стран Балтии на политической карте ЕС.