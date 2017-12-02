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Президент Раймонд Вейонис уже провозгласил ряд законов, связанных с бюджетом 2018 года.

Как свидетельствует информация в официальном издании Latvijas vēstnesis, уже провозглашены некоторые законы из так называемого бюджетного пакета, например, закон о финансировании сохранения сакрального наследия. Изменения внесены в закон о туризме, в закон о Государственной службе пробации и в закон о бухгалтерском учете.

В целом Сейм в рамках бюджетного пакета утвердил 30 законопроектов - о государственном бюджете, о среднесрочных бюджетных рамках, поправки к 26 законам и два новых закона.

Напомним, доходы госбюджета в будущем году составят 8,75 млрд евро, расходы - 8,95 млрд евро. Наибольшее увеличение финансирования предусмотрено для здравоохранения, а оборонный бюджет составит 2% от ВВП.

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