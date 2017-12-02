Президент: страну нам никто не дарил, мы ее построили сами (3)
Президент Латвии Раймонд Вейонис, выступая на проходящей в Валке международной научной конференции "Латышскому временному национальному совету - 100" заявил, что там лучше, чем где-либо осознается то, что государство нам не было подарено, мы его построили сами. Об этом пишет nra.lv .
"В Валке лучше, чем где-либо в другом месте Латвии, осознается, что наше государство нам никто не дарил - мы его строили сами", - указал политик.
Вейонис подчеркнул, что основа сильного государства - это сильные люди, и временный национальный совет состоял из смелых и сильных людей, которые не боялись и действовали во имя того, чтобы у Латвии было лучшее будущее.
Президент также отметил, что сто лет назад Валка была средоточием национальных идей и стремлений к государственности. Здесь собрались представители латышских общественных организаций, политических партий и краевых советов, чтобы взять на себя ответственность за Латвию.
"В декларациях Латышского временного национального совета содержалось требование об объединенной Латвии, судьбу которой будет решить сам народ, а не чужие державы. Решениями временного национального совета латыши сами взялись строить свою судьбу, не дожидаясь благосклонности других", - заявил Вейонис.
Сегодня в Валке прошли мероприятия, посвященные столетнему юбилею Латышского временного совета.
Фото: flickr.com
Памятник латышским стрелкам на улице Латышских Стрелков у дома номер 15.
Памятник будет напоминать нынешним и будущим поколениям о подвигах и боевых заслугах латышских стрелков, которые принимали активное участие в Первой и Второй мировых войнах. Создание такого памятника сейчас, во времена, когда под влиянием политических сил переписывается история, а братские народы пытаются сделать врагами, когда забывается общее героическое прошлое, особенно важно.
На нагрудном знаке аббревиатура на двух языках: Л.С.Б. и L.S.B. То есть, "латышский стрелковый батальон", "latviešu strēlnieku bataljons".
Справка:
Латышская стрелковая дивизия была сформирована в годы Первой мировой войны по национальному признаку и отличалась железной дисциплиной. Она сражалась с немецкой армией на Рижском фронте. После Октябрьской революции большая часть латышских стрелков поддержала большевистское правительство. В том числе латышей привлекали для личной охраны Владимира Ленина и Кремля, а также для проведения карательных операций ЧК. Кроме того, латышских стрелков привлекали для подавления мятежа левых эсеров и народных восстаний. В 1925-м году Красная латышская дивизия была расформирована. К событиям Второй мировой войны определение «Латышские стрелки», как правило, не применяется.
И кто теперь скажет, что в России не любят латышей?