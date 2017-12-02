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Президент Латвии Раймонд Вейонис, выступая на проходящей в Валке международной научной конференции "Латышскому временному национальному совету - 100" заявил, что там лучше, чем где-либо осознается то, что государство нам не было подарено, мы его построили сами. Об этом пишет nra.lv .

"В Валке лучше, чем где-либо в другом месте Латвии, осознается, что наше государство нам никто не дарил - мы его строили сами", - указал политик.

Вейонис подчеркнул, что основа сильного государства - это сильные люди, и временный национальный совет состоял из смелых и сильных людей, которые не боялись и действовали во имя того, чтобы у Латвии было лучшее будущее.

Президент также отметил, что сто лет назад Валка была средоточием национальных идей и стремлений к государственности. Здесь собрались представители латышских общественных организаций, политических партий и краевых советов, чтобы взять на себя ответственность за Латвию.

"В декларациях Латышского временного национального совета содержалось требование об объединенной Латвии, судьбу которой будет решить сам народ, а не чужие державы. Решениями временного национального совета латыши сами взялись строить свою судьбу, не дожидаясь благосклонности других", - заявил Вейонис.

Сегодня в Валке прошли мероприятия, посвященные столетнему юбилею Латышского временного совета.

Фото: flickr.com