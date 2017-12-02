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На следующей неделе ежегодные съезды проведут две политические партии -Национальное объединение и "Согласие", пишет KasJauns.

Съезд "Согласия" планировался уже в конце этой недели, но был перенесен. Как сообщил председатель партии Нил Ушаков, дата съезда изменена, потому что в эти дни проходит заседание совета Партии европейских социалистов в Лиссабоне, членом которой "Согласие" недавно стало, и он в нем участвует.

Поэтому съезд "Согласия", на котором планируется переизбрать руководство партии, состоится 9 декабря во Дворце культуры ВЭФ. На должность председателя партии планирует баллотироваться Ушаков, на должность его заместителя - Янис Урбанович. Небольшие изменения могут произойти в правлении партии.

Участники съезда "Согласия" также обсудят актуальные вопросы - результаты муниципальных выборов, реформы в Латвии, предстоящие выборы в Сейм и др.

Съезд ВЛ-ТБ/ДННЛ также состоится 9 декабря. Его делегаты соберутся в Доме латышского общества, чтобы переизбрать руководство, обсудить итоги работы и подготовку к парламентским выборам, сообщил агентству ЛЕТА сопредседатель ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс.

В настоящее время у Нацблока два сопредседателя, а на съезде планируется избрать одного председателя. На эту должность будет претендовать только Дзинтарс. Второй сопредседатель партии Гайдис Берзиньш делать этого не намерен и войдет в правление ВЛ-ТБ/ДННЛ.

ВЛ и ТБ/ДННЛ объединились в одну организацию в 2010 году, а в 2013 году постановили со временем преобразовать объединение в партию. Два сопредседателя были временным решением, пока не закончился процесс полного слияния.

Фото: facebook.com