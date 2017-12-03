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Латвийское общество национальных воинов будет призывать Сейм поддержать присвоение статуса участника Второй мировой войны только гражданам Латвии, сообщил председатель общества Эдгар Скрейя.

Об этом члены общества договорились на конференции 2 декабря.

Сейм поддержал в начале ноября во втором чтении закон о предоставлении статуса участника Второй мировой войны.

Цель законопроекта - оценить заслуги граждан Латвии, которые в годы Второй мировой войны в составе регулярных воинских формирований других государств участвовали в вооруженной борьбе против СССР, нацистской Германии и ее союзников.

Участниками Второй мировой войны планируется признать граждан Латвии, имевших этот статус до 17 июня 1940 года или легально въехавших в Латвию постоянных жителей. Статус не будет относиться к людям, которые въехали в страну согласно договору 1939 года с СССР о военных базах.

Законопроект еще будет рассматриваться в окончательном чтении.