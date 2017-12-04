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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич желает успехов министру финансов Дане Рейзниеце-Озоле на выборах президента Еврогруппы, которые проходят сегодня.

"Поскольку в Еврогруп голосуют за своего следующего президента, я держу скрещенными пальцы за нашего министра финансов Даны Райзнице Озола (@DanaReiznieceOz) - сильного и умного кандидата из Латвии", - написал Ринкевич в соцсети Twitter.

As #Eurogroup Finance Ministers vote for their next President I keep my fingers crossed for our Finance Minister Dana Reizniece Ozola (@DanaReiznieceOz )- a strong and smart candidate from Latvia — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 4 декабря 2017 г.

Один из пользователей соцсети выразил недоумение тем, что Ринкевич лоббирует фаворита Айвара Лембергса, которая была ярым противником введения евро в Латвии.

"В самом деле? Для сильного противника евро в Латвии еще в 2014 году и фаворита олигарха Айвара Лембергса?", - написал пользователь под ником @SigmaLS8361.

Также держит кулаки за Рейзниеце-Озолу евродепутат Инесесе Вайдере.

Turu īkšķus par @DanaReiznieceOz, kas pieteikusi savu kandidatūru Eirogrupas prezidentes amatam! Ass prāts un dzelžaina izturība ir īpašības, kas padara mūsu pašreizējo FM par piemērotāko kandidāti! — Inese Vaidere (@IneseVaidere) 1 декабря 2017 г.

Сегодня проходят выборы президента совета министров финансов ЕС - так называемой Еврогруппы. На пост президента Еврогруппы претендуют четыре министра финансов - Рейзниеце-Озола, Пьер Граменья (Люксембург), Петер Кажимир (Словакия) и Мариу Сентену (Португалия).

В октябре этого года нынешний президент Еврогруппы, министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум заявил, что в январе 2018 года покинет пост. Президент Еврогруппы избирается на 2,5 года.

Рейзниеце-Озола сообщила, что решила претендовать на должность руководителя Еврогруппы, так как во время бесед с коллегами из других стран слышала много хороших слов о Латвии как примере в соблюдении бюджетной дисциплины. Кроме того, министр финансов уверена, что это усилит представительство стран Балтии на политической карте ЕС.

Рейзниеце-Озола хорошо известна в международных финансовых кругах. Британский журнал The Banker в этом году назвал ее лучшим министром финансов Европы, отметив, что она не только придерживается твердой позиции по фискальным вопросам, но и предлагает амбициозную программу реформ. На днях Рейзниеце-Озола также получила приглашение на Всемирный экономический форум в Давосе.