Политика |

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич желает успехов министру финансов Дане Рейзниеце-Озоле на выборах президента Еврогруппы, которые проходят сегодня.

"Поскольку в Еврогруп голосуют за своего следующего президента, я держу скрещенными пальцы за нашего министра финансов Даны Райзнице Озола (@DanaReiznieceOz) - сильного и умного кандидата из Латвии", - написал Ринкевич в соцсети Twitter.

As #Eurogroup Finance Ministers vote for their next President I keep my fingers crossed for our Finance Minister Dana Reizniece Ozola (@DanaReiznieceOz )- a strong and smart candidate from Latvia