Домбрава: противоправную деятельность Ушакова надо пресечь на корню (9)

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Политика | 4 декабря 2017 года, 18:14

Действия лидера "Согласия" и других представителей партии, занимающих посты мэров латвийских городов, которые направлены на сохранение в образовательной системе Латвии преподавания на языках нацменьшинств, являются противозаконными и должны быть немедленно пресечены, так считает депутат Сейма от Нацобъединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK Янис Домбрава.

"Само собой разумеющееся, что в Латвии образование должно быть только на государственном языке. Любые попытки Ушакова и других мэров от "Согласия"реализовать отличную от государственной политики реформу образования являются противоправными действиями, которые нужно пресечь на корню", - указал Домбрава.

Напомним, Рижское самоуправление введет в школах нацменьшинств специальную программу, в рамках которой ученикам будут преподаваться основные предметы на их родном языке, об этом сообщил мэр Риги Нил Ушаков. Примеру Ушакова последовал также мэр Резекне Александр Барташевич, который указал, что в рамках бюджета самоуправления, он будет бороться за введение в школах нацменьшинств специальной программы, в рамках которой ученикам будут преподаваться основные предметы на их родном языке.

фото flickr.com

Комментарии 9
андрюХА28 минут назад
Кроме как шипеть и ныть увы так наш Яныс не научился!
Болеет!
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Jurijs Curkans23 минуты назад
Блин неужели этого идиота нельзя заткнуть ???на улице встрететь как пере.бать что бы челюсть сломать пусть манную кашку сосёт и молчит
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Zoya Polynova41 минуту назад
И ценоцид латвийского народа тоже
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