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Действия лидера "Согласия" и других представителей партии, занимающих посты мэров латвийских городов, которые направлены на сохранение в образовательной системе Латвии преподавания на языках нацменьшинств, являются противозаконными и должны быть немедленно пресечены, так считает депутат Сейма от Нацобъединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK Янис Домбрава.

"Само собой разумеющееся, что в Латвии образование должно быть только на государственном языке. Любые попытки Ушакова и других мэров от "Согласия"реализовать отличную от государственной политики реформу образования являются противоправными действиями, которые нужно пресечь на корню", - указал Домбрава.

Ir pašsaprotami, ka Latvijā ir jābūt vienotai izglītībai valsts valodā. Jebkuri mēģinājumi no Ušakova vai citiem Saskaņas mēriem realizēt no valsts atšķirīgu izglītības politiku ir uzskatāma par prettiesisku rīcību, kura ir jānocērt jau saknē. pic.twitter.com/hAR6I79yEU — Jānis Dombrava (@janisdombrava) 4 декабря 2017 г.

Напомним, Рижское самоуправление введет в школах нацменьшинств специальную программу, в рамках которой ученикам будут преподаваться основные предметы на их родном языке, об этом сообщил мэр Риги Нил Ушаков. Примеру Ушакова последовал также мэр Резекне Александр Барташевич, который указал, что в рамках бюджета самоуправления, он будет бороться за введение в школах нацменьшинств специальной программы, в рамках которой ученикам будут преподаваться основные предметы на их родном языке.

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