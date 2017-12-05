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Латвия всегда поддерживала и будет поддерживать Украину, подчеркнула во время встречи с президентом Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолия председатель Сейма Инара Мурниеце.

Мурниеце и глава конгресса украинцев были едины во мнении, что санкции, введенные против России за агрессию на Украине, нельзя отменять. Это дает ясный сигнал, что действия России угрожают безопасности всей Европы.

Чолия поблагодарил Латвию за предоставляемую поддержку политиков и всего общества, особо упомянув социальную реабилитационную программу для детей из Украины, а также лечение в Латвии раненных в ходе военных действий украинских солдат.

Обсуждая продвижение Украины на пути евроинтеграции, Мурниеце и Чолия подчеркнули значение реформ, выражая удовлетворение проделанной работой Украины. Глава Всемирного конгресса украинцев поблагодарил Латвию за сильную поддержку Украины в Европейском союзе.

_фото flickr.com/saeima.lv _