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Деятельность президента Раймонда Вейониса положительно оценивают более 60% жителей Латвии, сообщает газета Diena со ссылкой на данные опроса, проведенного в ноябре по ее заказу центром изучения общественного мнения SKDS.

В том числе 12,3% опрошенных оценивают работу президента очень положительно, 50,8% - скорее положительно. Скорее отрицательно ее оценивают 16,3%, очень отрицательно - 4,2% респондентов.

Вообще не слышали имя президента всего 0,8% опрошенных.

После вычета из положительной оценки отрицательной рейтинг президента составляет 42,5 и является самым высоким среди латвийских политиков.

Руководитель SKDS Арнис Кактиньш считает этот показатель очень хорошим, хотя в первой половине 2016 года он и был выше.

Лидерами рейтингов уже долгое время являются также председатель партии "Латвии и Вентспилсу", мэр Вентписла Айвар Лембергс и лидер "Согласия", мэр Риги Нил Ушаков. Их рейтинги в ноябре составляют соответственно 23 и 19,7.

Рейтинг премьера Мариса Кучинскиса составляет 4,8, однако его узнаваемость очень высока, положительно его деятельность оценивают 39,8%, отрицательно - 35% респондентов. Положительные рейтинги в ноябре - также у лидера Новой консервативной партии Яниса Борданса - 1,3 и у лидера "Движения "За!"" Даниэля Павлютса - 0,7.

Нижние строчки рейтинга занимают депутат Рижской думы Юта Стрике (-18,1), депутат Сейма Артус Кайминьш - (-16,1) и депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс (-14,4).

Отрицательную оценку получили также депутаты Сейма Аугуст Бригманис (-12,2), Ингуна Судраба (-10,5), Райвис Дзинтарс (-6,5), министр экономики Арвил Ашераденс (-4,8) и председатель Сейма Инара Мурниеце (-3,1).