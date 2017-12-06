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В ближайшие два года самоуправлениям Латвии будет еще тяжелее, сказал на пресс-конференции во вторник, 5 декабря мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

Он указал, что особенно тяжело будет самоуправлениям, находящимся за пределами Риги, так как "в следующем году предусмотрено, что 130 млн евро доходов от налогов жителей разделят на дивиденды" - предприятия с госкапиталом будут обязаны засчитать их в госбюджет.

"Ясно, что не в Зилупе живут получатели больших дивидендов, и не в Вентспилсе … они живут в Риге и в окрестностях Риги", - сказал Лембергс, пояснив, что столица выиграет от налоговой реформы.

"Через пару лет это очень негативно скажется на большей части латвийских самоуправлений, так как увеличится доля получателей налогов, большая часть которых сконцентрирована в Риге и окрестностях. Бедные самоуправления вне Риги станут еще беднее", - предупредил Лембергс.

Мэр Вентспилса подчеркивает, что в рамках налоговой реформы самоуправления потеряют существенную часть доходов. По подсчетам Лембергса они могут составить до 100 миллионов евро в год.

"2019 год будет самым трудным. Если ВВП будет расти также стремительно, как сейчас, то это смягчит ситуацию. В свою очередь, если динамика будет не такой большой, ситуация будет тяжелой!", - сказал Лембергс.