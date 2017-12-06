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Решение Минобразования полностью перевести образование на латышский язык обучения мэр Вентспилса Айвар Лембергс связывает с грядущими выборами в Сейм, которые пройдут уже следующей осенью.

"Грядут выборы . Если нельзя найти аргументы, чтобы избиратели голосовали за политическую силу, партии ищут возможности быть замеченными", - заявил Лембергс.

Мэр Вентспилса указал, что у реформы образования есть политическая цель - помочь инициаторам попасть в парламент.

"Если бы за этим всем стояли заботы о школе, педагогах и учениках, это было бы мило, но это не так", - отметил он.

Он также пояснил, что министерство, которое уже завтра готово принять решение для укрепления использования госязыка в школах, показывает, что "революционная совесть" овладела политиками с головы до ног.

Лембергс добавил, что необходимо определить достигаемые цели, чтобы принять такие реформы и для этого понадобится время.

Напомним, вчера Кабинет министров рассмотрел и концептуально одобрил подготовленный Министерством образования и науки (МОН) информационный доклад о переводе обучения в общеобразовательных заведениях на латышский.