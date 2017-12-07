Необходимый для прохождения в Сейм барьер снижен не будет (1)
Политика | 7 декабря 2017 года, 13:10
Депутаты, рассматривая поправки к закону о выборах Сейма, отклонили предложение Гунара Кутриса (NSL) снизить необходимый для прохождения в парламент барьер с 5% до 3%.
Сейм отклонил и второе предложение Кутриса - позволить избирателям дополнять в избирательных бюллетенях списки кандидатов в депутаты кандидатами из других заявленных в том же избирательном округе списков.
Согласно одобренным во втором чтении поправкам к закону о выборах Сейма, Центризбирком сможет решать, учитывать ли в общем результате содержимое избирательных урн, в которых количество конвертов с избирательными бюллетенями превышает число избирателей.
Фото: flickr.com
Нужно понимать, что при отсутствии 5% барьера могут проходить малые партии и независимые кандидаты. Такое политическое устройство называется "демократия". То, что есть сейчас, называется "партократия" и предполагает предвыборный бюджет, объединение заинтересованных лиц вместе, под какой-то общей концепцией, а также иерархическую структуру и партийную дисциплину. Конечно, 5% барьер нужно отменять, так как он приводит к концентрации власти, ограничивает инициативу и обрезает независимое мнение, а поэтому вреден.
1
Ответить