Ринкевич: Россия должна ответить за агрессию на Украине
Россия должна взять на себя полную ответственность за свои агрессивные действия на Украине, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на заседании совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Как сообщили агентству ЛЕТА в МИД, Ринкевич в своем выступлении подчеркнул, что Украина должна оставаться в центре внимания ОБСЕ с учетом роли этой организации в разрешении конфликтов. Недопустимо, когда отдельные члены ОБСЕ имеют фундаментально противоположное представление об основных принципах и ценностях, о чем свидетельствует агрессия России на Украине с игнорированием ее независимости, единства и территориальной целостности.
Ринкевич выразил поддержку дипломатическим усилиям по прекращению этого конфликта. По его словам, ОБСЕ является платформой для разрешения "замороженных" конфликтов в Европе, но для достижения реальных результатов должна быть более жесткая политическая воля.
Ринкевич принял участие в специальном совещании о ситуации с правами человека в Крыму и провел несколько двусторонних встреч.
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