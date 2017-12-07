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Россия должна взять на себя полную ответственность за свои агрессивные действия на Украине, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на заседании совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщили агентству ЛЕТА в МИД, Ринкевич в своем выступлении подчеркнул, что Украина должна оставаться в центре внимания ОБСЕ с учетом роли этой организации в разрешении конфликтов. Недопустимо, когда отдельные члены ОБСЕ имеют фундаментально противоположное представление об основных принципах и ценностях, о чем свидетельствует агрессия России на Украине с игнорированием ее независимости, единства и территориальной целостности.

Ринкевич выразил поддержку дипломатическим усилиям по прекращению этого конфликта. По его словам, ОБСЕ является платформой для разрешения "замороженных" конфликтов в Европе, но для достижения реальных результатов должна быть более жесткая политическая воля.

Ринкевич принял участие в специальном совещании о ситуации с правами человека в Крыму и провел несколько двусторонних встреч.

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