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Есть основания считать, что соглашение по условиям выхода Великобритании из ЕС, достигнутое в пятницу Великобританией и Еврокомиссией, соответствует основным интересам и приоритетам Латвии, сказал агентству ЛЕТА министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Специфические интересы Латвии связаны с правами латвийских подданных в Великобритании и финансовым вопросом, напомнил министр.

"То, что по крайней мере по основным принципам достигнуто соглашение, - хорошая новость, но нельзя забывать, что только в окончательном соглашении будут установлены все детали. Теперь нужно готовиться ко второму этапу переговоров, который будет не менее сложным, так как продолжатся дискуссии о торговле, финансах и безопасности", - сказал министр.

Во втором этапе для Латвии важны вопросы о торговых отношениях, о том, насколько Великобритания будет экономически связана с ЕС, а также вопросы безопасности.

В пятницу глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что стороны достигли "значительного прогресса" на переговорах по выходу Великобритании из Евросоюза, передает ВВC. Стороны готовы перейти на второй этап переговоров. Первый этап занял около шести месяцев.

Фото: канцелярия Сейма