Клементьев: билингвальное образование сохранит качество (6)

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Политика | 8 декабря 2017 года, 17:06

Насилием ничего нельзя ломать – если билингвальная система сейчас работает, почему ее надо ломать. Такое мнение в интервью программе "900 sekundes" на телеканале LNT высказал депутат партии "Согласие" Андрей Клементьев.

По его мнению, через пять лет уже можно будет говорить о полном переходе на обучение на латышском языке. Об этом пишет skaties.lv.

Как уже сообщалось, полный переход на экзамены только на латышском языке – это то, к чему движется сейчас правительство. Мэр Риги намерен в столичных школах нацменьшинств ввести дополнительные занятия дополнительные занятия для освоения предметов на родном языке.

"У школьников, которые учатся на русском языке, также есть права на деньги налогоплательщиков. Сегодня еще не пришло время переходить на один язык, мы выступаем за билингвальное образование, чтобы сохранить качество", - сказал Клементьев.

Напомним, 5 декабря Кабинет министров рассмотрел и концептуально одобрил подготовленный Министерством образования и науки (МОН) информационный доклад о переводе обучения в общеобразовательных заведениях на латышский.

Комментарии 6
Neutral43 минуты назад
Билингвальное образование - это способ, как выжить русский язык из Латвии. Поскольку в Латвии к русскому языку относятся враждебно, оно и понятно... Но когда люди хотят насильно из всех сделать латышей, возникает чувство, что они чего-то боятся - боятся, что добровольно никто латышом становиться не захочет.
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По сути13 минуты назад
билингвальное обучение - это граничная черта отступления и уступок в поражении своих прав, как национальной группы.Плюс постоянное высокомерие чинуш к русским тоже делает свое пагубное дело - молодежь не чувствует своих корней, они находятся как бы между берегами . Все это дерганье, внутренняя неопределенность мешает нормальному процессу обучения.В 101 раз хочется сказать этим бездарным чинушам - ОСТАВЬТЕ НАС В ПОКОЕ
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каджич13 минуты назад
И это мнение адепта "Согласия"???Т.е.по мнению Согласия вопрос национализма.одной из национальности-это ее привелегия от бога т.е.аксиома?А.все остальные национальности не имеют права на свой язык и школы??Тогда шел бы он лесом со своим сходняком барыг режима под лейблом "Согласие".
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