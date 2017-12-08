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Насилием ничего нельзя ломать – если билингвальная система сейчас работает, почему ее надо ломать. Такое мнение в интервью программе "900 sekundes" на телеканале LNT высказал депутат партии "Согласие" Андрей Клементьев.

По его мнению, через пять лет уже можно будет говорить о полном переходе на обучение на латышском языке. Об этом пишет skaties.lv.

Как уже сообщалось, полный переход на экзамены только на латышском языке – это то, к чему движется сейчас правительство. Мэр Риги намерен в столичных школах нацменьшинств ввести дополнительные занятия дополнительные занятия для освоения предметов на родном языке.

"У школьников, которые учатся на русском языке, также есть права на деньги налогоплательщиков. Сегодня еще не пришло время переходить на один язык, мы выступаем за билингвальное образование, чтобы сохранить качество", - сказал Клементьев.

Напомним, 5 декабря Кабинет министров рассмотрел и концептуально одобрил подготовленный Министерством образования и науки (МОН) информационный доклад о переводе обучения в общеобразовательных заведениях на латышский.