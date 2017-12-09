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Выдвигая кандидатов на выборах Европарламента, партия "Согласие" допустила ошибки, признал в субботу на партийном съезде ее лидер Нил Ушаков.

Он пообещал тщательнее присматриваться к людям, которые планируют баллотироваться на выборах, используя платформу "Согласия". Сам он баллотироваться на выборах в Европарламент не намерен.

Напомним, как уже писал Mixnews, сегодня, во Дворце культуры ВЭФ проходит ежегодный съезд социал-демократической партии "Согласие". На съезде планируется переизбрать руководство партии, а также обсудить актуальные вопросы - результаты муниципальных выборов, реформы в Латвии, предстоящие выборы в Сейм и другие темы.

Фото: facebook.com/СДП "Согласие"