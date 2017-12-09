Ушаков: выдвигая кандидатов в Европарламент, мы допустили ошибки (9)

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Политика | 9 декабря 2017 года, 12:05

Выдвигая кандидатов на выборах Европарламента, партия "Согласие" допустила ошибки, признал в субботу на партийном съезде ее лидер Нил Ушаков.

Он пообещал тщательнее присматриваться к людям, которые планируют баллотироваться на выборах, используя платформу "Согласия". Сам он баллотироваться на выборах в Европарламент не намерен.

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Напомним, как уже писал Mixnews, сегодня, во Дворце культуры ВЭФ проходит ежегодный съезд социал-демократической партии "Согласие". На съезде планируется переизбрать руководство партии, а также обсудить актуальные вопросы - результаты муниципальных выборов, реформы в Латвии, предстоящие выборы в Сейм и другие темы.

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Фото: facebook.com/СДП "Согласие"

Комментарии 9
Луна1 час назад
А я всё думала, когда согласие которое сидит на двух стульях,скажет своё "фу" Мамыкину, который борется за нормальное образование русскоязычных детей.
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Eliza 1 час назад
Сколько ЛЖИ, ПИАРА И САМОЛЮБОВАНИЯ, а действенной помощи русским от тебя, и твоей партии как не было, так и нет, сплошная манипуляция сознанием своего электората. Что же ты, такой хороший, так и не дал мне четкого ответа в фейсе на мои конкретно поставленные вопросы???, что смолчал???, хотя и пытался обвинить меня в обзывании (детсадовская отговорка). Что ты уже два года подряд на день Победы не надеваешь Георгиевской ленточки???, за ЧТО ты предаешь РУССКИХ??? своей лизоблюдской программой факультативов, наперед зная, что еще могут и не найтись в бюджете денег на ее финансирование.
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Лёлик1 час назад
Как корабль назовёшь , так он и поплывёт , согласосы - партия политических проституток , а Мамыкину респект...
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