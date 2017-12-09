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Предстоящие в следующем году выборы Сейма будут выглядеть как телепередача "X-фактор популистов", уверен мэр Риги, председатель правления партии "Согласие" Нил Ушаков.

Выступая сегодня с речью на съезде партии, Ушаков отметил, что на муниципальных выборах в Риге можно было наблюдать, как "все остальные партии - консервативные, либералы, правые - предлагали все бесплатно".

"Можете представить себе, что начнется, когда эти партии будут бороться за места в парламенте", - пояснил он.

Выборы самоуправлений минувшим летом показали, что есть "Согласие" и остальные партии, которые все вместе боролись с одной партией, считает Ушаков.

По его словам, в такой ситуации главная задача "Согласия" - в ближайшие месяцы предложить деловую программу на следующие четыре года.

"Задача - не только подготовить эту программу, но сделать это при максимальном участии первичных партийных организаций, чтобы предложение было обсуждено", - подчеркнул он, добавив, что все это должно быть сделано до 1 июня.

Ушаков также призвал работающих в местных самоуправлениях депутатов от "Согласия" активно поддержать представителей партии, которые будут баллотироваться на выборах в Сейм.

"Латвия, наконец, заслужила социал-демократическую и социально ответственную политику, поэтому необходимо обеспечить "Согласию" победу на выборах", - уверен лидер партии.

Мнение Ушакова разделяет и его заместитель, глава парламентской фракции "Согласия" Янис Урбанович. Он подчеркнул, что программа политических партнеров в Сейме на следующий год предсказуема - "пытаясь одержать победу на выборах, политические оппоненты "Согласия" опять используют национальную напряженность".

Напомним, как уже писал Mixnews, сегодня, во Дворце культуры ВЭФ проходит ежегодный съезд социал-демократической партии "Согласие". На съезде планируется переизбрать руководство партии, а также обсудить актуальные вопросы - результаты муниципальных выборов, реформы в Латвии, предстоящие выборы в Сейм и другие темы.

Сегодня на съезде "Согласия" планируется переизбрать руководство партии. На пост ее председателя претендует ее нынешний лидер Ушаков, его заместителя - Урбанович.

В Сейме "Согласие" работает в оппозиции, а в Рижской думе вместе с партией "Честь служить Риге" составляет правящую коалицию.