Ушаков: выборы в Сейм будут напоминать "X-фактор популистов" (6)
Предстоящие в следующем году выборы Сейма будут выглядеть как телепередача "X-фактор популистов", уверен мэр Риги, председатель правления партии "Согласие" Нил Ушаков.
Выступая сегодня с речью на съезде партии, Ушаков отметил, что на муниципальных выборах в Риге можно было наблюдать, как "все остальные партии - консервативные, либералы, правые - предлагали все бесплатно".
"Можете представить себе, что начнется, когда эти партии будут бороться за места в парламенте", - пояснил он.
Выборы самоуправлений минувшим летом показали, что есть "Согласие" и остальные партии, которые все вместе боролись с одной партией, считает Ушаков.
По его словам, в такой ситуации главная задача "Согласия" - в ближайшие месяцы предложить деловую программу на следующие четыре года.
"Задача - не только подготовить эту программу, но сделать это при максимальном участии первичных партийных организаций, чтобы предложение было обсуждено", - подчеркнул он, добавив, что все это должно быть сделано до 1 июня.
Ушаков также призвал работающих в местных самоуправлениях депутатов от "Согласия" активно поддержать представителей партии, которые будут баллотироваться на выборах в Сейм.
"Латвия, наконец, заслужила социал-демократическую и социально ответственную политику, поэтому необходимо обеспечить "Согласию" победу на выборах", - уверен лидер партии.
Мнение Ушакова разделяет и его заместитель, глава парламентской фракции "Согласия" Янис Урбанович. Он подчеркнул, что программа политических партнеров в Сейме на следующий год предсказуема - "пытаясь одержать победу на выборах, политические оппоненты "Согласия" опять используют национальную напряженность".
Напомним, как уже писал Mixnews, сегодня, во Дворце культуры ВЭФ проходит ежегодный съезд социал-демократической партии "Согласие". На съезде планируется переизбрать руководство партии, а также обсудить актуальные вопросы - результаты муниципальных выборов, реформы в Латвии, предстоящие выборы в Сейм и другие темы.
Сегодня на съезде "Согласия" планируется переизбрать руководство партии. На пост ее председателя претендует ее нынешний лидер Ушаков, его заместителя - Урбанович.
В Сейме "Согласие" работает в оппозиции, а в Рижской думе вместе с партией "Честь служить Риге" составляет правящую коалицию.
Только за кого голосовать?! уже совсем не понятно.
Может быть другим РУССКИМ партиям уже пора объединиться ???
Составить единую программу действий, выставить ее на обсуждение ВСЕГО народа ???
И тогда выдвигать свою кандидатуру.
А то ж получалось, что кроме как за этих "согласосов" и голосовать то не за кого.
Печально, все очень печально.