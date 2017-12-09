Председателем "Согласия" вновь избран Нил Ушаков (15)

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Политика | 9 декабря 2017 года, 15:43

В субботу на съезде партии "Согласие" председателем ее правления повторно избран мэр Риги Нил Ушаков.

Тем временем в должности заместителя председателя правления "Согласия" повторно был избран глава парламентской фракции Янис Урбанович. Других кандидатов на данные посты выдвинуто не было.

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Делегаты съезда проголосовали также за увеличение состава правления партии до 21 человека.

В правление "Согласия" на съезде были также избраны Валерий Агешин, Айвар Бергерс, Сандрис Бергманис, Борис Цилевич, Сергей Долгополов, Андрей Элксниньш, Михаил Каменецкий, Андрей Козлов, Андрис Морозов, Никита Никифоров, Виталий Орлов, Игорь Пименов, Сергей Потапкин, Иван Рыбаков, Александр Саковский, Максим Толстой, Зента Третьяк, Анна Владова и Ивар Зариньш.

Напомним, как уже писал Mixnews, в субботу, 9 декабря во Дворце культуры ВЭФ проходит ежегодный съезд социал-демократической партии "Согласие". На съезде планируется переизбрать руководство партии, а также обсудить актуальные вопросы - результаты муниципальных выборов, реформы в Латвии, предстоящие выборы в Сейм и другие темы.

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Фото: facebook.com/Nils Ušakovs, facebook.com/СДП "Согласие"

Комментарии 15
И один в поле воин3 часа назад
Скорей всего моё положительное мнение будет единственным,поскольку антиушаковская колицин сегодня вся в деле, но искренне поздравляю Ушакова с назначением и желаю успехов ему и его сторонникам.Конечно архи тяжело бороться с теми у которых за спиной стоит НАТО и русофобская кодла ,но тех ,готов противостоять этим "доброжелателям"все равно много и они поддержат ЦС.Удачи вам!
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андрюХА3 часа назад
Лица стерты, краски тусклы —
То ли люди, то ли куклы,
Взгляд похож на взгляд,
А тень — на тень.
И я устал и, отдыхая,
В балаган вас приглашаю,
Где куклы так похожи на людей....
5
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On2 часа назад
На русский язык Согласие забило. Молчат. Думаю не я один поменяю к ним отношение
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