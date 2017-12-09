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В субботу на съезде партии "Согласие" председателем ее правления повторно избран мэр Риги Нил Ушаков.

Тем временем в должности заместителя председателя правления "Согласия" повторно был избран глава парламентской фракции Янис Урбанович. Других кандидатов на данные посты выдвинуто не было.

Делегаты съезда проголосовали также за увеличение состава правления партии до 21 человека.

В правление "Согласия" на съезде были также избраны Валерий Агешин, Айвар Бергерс, Сандрис Бергманис, Борис Цилевич, Сергей Долгополов, Андрей Элксниньш, Михаил Каменецкий, Андрей Козлов, Андрис Морозов, Никита Никифоров, Виталий Орлов, Игорь Пименов, Сергей Потапкин, Иван Рыбаков, Александр Саковский, Максим Толстой, Зента Третьяк, Анна Владова и Ивар Зариньш.

Напомним, как уже писал Mixnews, в субботу, 9 декабря во Дворце культуры ВЭФ проходит ежегодный съезд социал-демократической партии "Согласие". На съезде планируется переизбрать руководство партии, а также обсудить актуальные вопросы - результаты муниципальных выборов, реформы в Латвии, предстоящие выборы в Сейм и другие темы.

Фото: facebook.com/Nils Ušakovs, facebook.com/СДП "Согласие"