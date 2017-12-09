Нацблок: сделанная нами работа недостаточна отражена (+ОПРОС) (26)

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Политика | 9 декабря 2017 года, 16:42

Национальное объединение Visu Latvijai!-TB/LNNK (VL-TB/LNNK) выполнило несколько задач, включая улучшения в сфере неплатежеспособности и судебной сфере, но это не было достаточно отражено, отметил в субботу на съезде партии ее сопредседатель Райвис Дзинтарс.

Он перечислил еще ряд выполненных партией задач, включая сохранение бюджетных мест для студентов и увеличение на 200 млн евро госфинансирования на поддержку семей.

"VL-TB/LNNK должно сохранить глубокое ощущение миссии по восстановлению лучшей части народа, вырванной оккупационным режимом, поддерживая семьи с детьми, укрепляя государственное сознание и воспитывая в латышской среде", - подчеркнул Дзинтарс.

Напомним, как уже писал Mixnews, в субботу, 9 декабря ежегодные съезды проводят две политические партии - социал-демократическая партия "Согласие" и национальное объединение Visu Latvijai!-TB/LNNK. Делегаты VL-TB/LNNK собрались в Доме латышского общества, чтобы переизбрать руководство, обсудить итоги работы и подготовку к парламентским выборам.

Фото: facebook.com/Nacionālā apvienība

Комментарии 26
Результаты огромной работы как то не проглядываются 7 часов назад
Вся феерическая энергия этих спасателей нации направлена на вдалбливание своим детям ,что они свернация,а все остальные люди второго сорта.Поэтому у них можно отобрать и любовь и уважение к своим корням,ограничить в использовании родного языка,но такими методами они никогда не примерят живущих рядом разных людей,не сделают русских лояльными к местному режиму. Так что разжигателям к остров вражды говорить Спасибо незачетом.
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Вй 7 часов назад
Согласен, Румынию обгоним (Латвия займёт последнее место в ЕС по социальной поддержке населения) и ваша работа отразится в полной мере!
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Тоже патриот 6 часов назад
Предлагаю больше не ставить оценок нашему Patriotu, чтобы он не смог зарабатывать. Не будемкормить уродов
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