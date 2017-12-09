Нацблок: сделанная нами работа недостаточна отражена (11)

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Политика | 9 декабря 2017 года, 16:42

Национальное объединение Visu Latvijai!-TB/LNNK (VL-TB/LNNK) выполнило несколько задач, включая улучшения в сфере неплатежеспособности и судебной сфере, но это не было достаточно отражено, отметил в субботу на съезде партии ее сопредседатель Райвис Дзинтарс.

Он перечислил еще ряд выполненных партией задач, включая сохранение бюджетных мест для студентов и увеличение на 200 млн евро госфинансирования на поддержку семей.

"VL-TB/LNNK должно сохранить глубокое ощущение миссии по восстановлению лучшей части народа, вырванной оккупационным режимом, поддерживая семьи с детьми, укрепляя государственное сознание и воспитывая в латышской среде",- подчеркнул Дзинтарс.

Напомним, как уже писал Mixnews, в субботу, 9 декабря ежегодные съезды проводят две политические партии - социал-демократическая партия "Согласие" и национальное объединение Visu Latvijai!-TB/LNNK. Делегаты VL-TB/LNNK собрались в Доме латышского общества, чтобы переизбрать руководство, обсудить итоги работы и подготовку к парламентским выборам.

Фото: facebook.com/Nacionālā apvienība

Комментарии 11
Результаты огромной работы как то не проглядываются2 часа назад
Вся феерическая энергия этих спасателей нации направлена на вдалбливание своим детям ,что они свернация,а все остальные люди второго сорта.Поэтому у них можно отобрать и любовь и уважение к своим корням,ограничить в использовании родного языка,но такими методами они никогда не примерят живущих рядом разных людей,не сделают русских лояльными к местному режиму. Так что разжигателям к остров вражды говорить Спасибо незачетом.
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Вй2 часа назад
Согласен, Румынию обгоним (Латвия займёт последнее место в ЕС по социальной поддержке населения) и ваша работа отразится в полной мере!
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Ипать Идиотофф1 час назад
Не уверен, но результаты вашей работы по оценке ваших идейных сподвижников - места в охране "трудового лагеря" Саласпилс. А в худшем случаеВаши вдохновители-нацисстыы поммогли бы вам понять, что испытывали жертвы Саласпилса.
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