Политика |

Национальное объединение Visu Latvijai!-TB/LNNK (VL-TB/LNNK) выполнило несколько задач, включая улучшения в сфере неплатежеспособности и судебной сфере, но это не было достаточно отражено, отметил в субботу на съезде партии ее сопредседатель Райвис Дзинтарс.

Он перечислил еще ряд выполненных партией задач, включая сохранение бюджетных мест для студентов и увеличение на 200 млн евро госфинансирования на поддержку семей.

"VL-TB/LNNK должно сохранить глубокое ощущение миссии по восстановлению лучшей части народа, вырванной оккупационным режимом, поддерживая семьи с детьми, укрепляя государственное сознание и воспитывая в латышской среде",- подчеркнул Дзинтарс.

Напомним, как уже писал Mixnews, в субботу, 9 декабря ежегодные съезды проводят две политические партии - социал-демократическая партия "Согласие" и национальное объединение Visu Latvijai!-TB/LNNK. Делегаты VL-TB/LNNK собрались в Доме латышского общества, чтобы переизбрать руководство, обсудить итоги работы и подготовку к парламентским выборам.

Фото: facebook.com/Nacionālā apvienība