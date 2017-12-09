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Партия "Согласие" против ликвидации в школах программ национальных меньшинств и выступает за сохранение и развитие билингвального образования. Об этом сегодня, выступая с речью на съезде партии, заявил председатель ее правления, мэр Риги Нил Ушаков.

В рамках своего выступления он озвучил официальную позицию "Согласия" по вопросу реформы образования.

"Мы не согласны с ликвидацией в школах программ нацменьшинств, мы за сохранение и развитие билингвального образования. И для сохранения и развития билингвального образования мы предлагаем комплексное решение, которое в Риге, кстати, будет введено вне зависимости от того, будут ли ликвидированы программы нацменьшинств. Рижская дума оплатит дополнительные занятия на родном языке в школах нацменьшинств. Но мы не собираемся создавать вторую школу, где будет повторяться еще раз на русском то, что преподавалась на латышском. Мы сохраним и укрепим через дополнительные занятия то, что является сильной стороной наших школ – билингвальное образование, когда используются и латышский, и родной языки", - рассказал Ушаков.

Он также подчеркнул, что школам будет дана свобода в выборе количества и списка предметов.

"Мы не заставим русскоязычных детей сидеть лишние часы за партами, в то время, когда их латышские сверстники будут уже играть на улице или заниматься другими делами. Дополнительные занятия будут интегрированы в программу "Домашних заданий". Школам будет дана свобода в выборе и количества предметов, и списка предметов. Решение о том, какие дополнительные занятия организовывать, как много и по каким предметам будет решать администрация и родители", - отметил Ушаков.

Мэр также указал, что такая же поддержка будет оказана и польской, литовской, эстонской, украинской, белорусской и еврейской школам.

"В Риге абсолютное большинство билингвальных школ преподают на латышском и русском. Но такая же поддержка будет оказана польской, литовской, эстонской, украинской, белорусской и еврейской школам. Аналогичная программа дополнительных занятий будет введена и в латышских школах. Школы с преподаванием на латышском языке смогут использовать дополнительные занятия, исходя из своих потребностей. Все, о чем мы говорили, касается средней школы. 10-й - 12-й классы. Но уже сейчас понятно, что схожую форму поддержки, но в другом объеме, надо будет вводить и в 7-х - 9-х классах", - сказал Ушаков.

Говоря о билингвальном образовании, лидер "Согласия" отметил, что в Риге русскоязычные выпускники школ не испытывают проблем из-за незнания госязыка. Однако он указал, что многие молодые выпускники латышских школ из провинции сталкиваются с проблемами при поиске работы из-за того, что они не знают русского языка.

"У нас в Риге, например, нет проблем с русскоязычными выпускниками школ, которые бы не знали латышский язык. Наоборот, у нас многие молодые выпускники латышских школ из провинции сталкиваются с проблемами на рынке труда из-за того, что они не знают русский язык. Такая проблема существует. Но не наоборот", - сказал мэр.

Он также пояснил, что понимает позицию жителей, которые выходят на пикеты в защиту билингвального образования, однако отметил, что слова и эмоции не дают реального результата.

"Есть второй вариант - предложить жителям Латвии и своим избирателям решение, которое мы можем не только обсудить на словах, но и реализовать в жизни", - заявил Ушаков, указав на разработанный Рижский вариант решения проблемы.

"Это один из самых больших вызовов для нашей партии. Если мы будем вести себя умно, грамотно и профессионально, то мы действительно сможем не на словах, защитить и качество образования и интересы русскоязычного меньшинства", - подчеркнул Ушаков.

Он также отметил, что главная миссия "Согласия" - это мир и стабильность между латышским населением и представителями нацменьшинств.

"Наша самая главная миссия — это мир и стабильность. Мир и стабильность между латышами и нелатышами. Мы единственная партия, которая объединяет латышей и нелатышей и которая защищает интересы всех вместе — латышей, русских, украинцев, белорусов, евреев, представителей десятков других национальностей. Другого пути для нашей партии и нашей страны я не вижу", — резюмировал Ушаков.

Напомним, как уже писал Mixnews, в субботу, 9 декабря во Дворце культуры ВЭФ проходит ежегодный съезд социал-демократической партии "Согласие". На съезде было переизбрано руководство партии – ее председателем вновь стал мэр Риги Нил Ушаков. Также на съезде обсуждаются актуальные вопросы - результаты муниципальных выборов, реформы в Латвии, предстоящие выборы в Сейм и другие темы.