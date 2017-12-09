США и НАТО за 12 лет вложили в оборону Латвии более 100 млн евро (+ОПРОС) (16)

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Политика | 9 декабря 2017 года, 18:47

США и НАТО за последние 12 лет вложили в оборону Латвии около 203 млн евро, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В последние 10 лет США реализовали в Латвии несколько программ, развивающих военную инфраструктуру и укрепляющих боеспособность вооруженных сил Латвии. Общая сумма инвестиций США за последние 12 лет превышает 200 млн долларов (примерно 170 млн евро).

Эти инвестиции позволили значительно улучшить инфраструктуру Адажской военной базы и авиабазы в Лиелварде. Правительство США за последние пять лет профинансировало более 60 проектов развития инфраструктуры этих двух баз.

Минобороны Латвии отмечает, что США планируют продолжать инвестировать в оборонную инфраструктуру Латвии.

Добавим, НАТО в 2007-2016 гг. вложило 33 млн евро в реконструкцию Лиелвардского военного аэродрома.

Свой вклад в развитие оборонной отрасли Латвии сделали и другие страны, подарившие экипировку и технику, в том числе Норвегия и Люксембург.

Фото: flickr.com/Latvijas armija

Комментарии 16
риторический вопрос 5 часов назад
Кто-то еще верит, что после таких вложений в *самостоятельность* Латвии, ей удастся наболевшие проблемы решить на благо населения?? По неволе становишься скептиком, и вся надежда на несгибаемый дух праведников.
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запасшись попкорном4 часа назад
Неминуемо в скором времени США ожидает судьба гитлеровской Германии.
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Патриот 5 часов назад
Только не пишут сколько лохатая Латвия вложила во все это. Думаю сумма нарисуется астрономическая с девяти нулями. Если Россия захочет пройти через Латвию и НАТОВСКОЙ БАНДЕ ОПГ, пройдёт как по половому коврику и просто вытерет ноги.
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