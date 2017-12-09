Политика |

США и НАТО за последние 12 лет вложили в оборону Латвии около 203 млн евро, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В последние 10 лет США реализовали в Латвии несколько программ, развивающих военную инфраструктуру и укрепляющих боеспособность вооруженных сил Латвии. Общая сумма инвестиций США за последние 12 лет превышает 200 млн долларов (примерно 170 млн евро).

Эти инвестиции позволили значительно улучшить инфраструктуру Адажской военной базы и авиабазы в Лиелварде. Правительство США за последние пять лет профинансировало более 60 проектов развития инфраструктуры этих двух баз.

Минобороны Латвии отмечает, что США планируют продолжать инвестировать в оборонную инфраструктуру Латвии.

Добавим, НАТО в 2007-2016 гг. вложило 33 млн евро в реконструкцию Лиелвардского военного аэродрома.

Свой вклад в развитие оборонной отрасли Латвии сделали и другие страны, подарившие экипировку и технику, в том числе Норвегия и Люксембург.

Фото: flickr.com/Latvijas armija