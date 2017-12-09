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Председателем Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK (VL-TB/LNNK) в субботу на съезде партии был избран Райвис Дзинтарс.

За кандидатуру Дзинтарса проголосовали 273 из 278 делегатов, против - пять.

До этого Дзинтарс был сопредседателем VL-TB/LNNK. Вторым сопредседателем партии был Гайдис Берзиньш.

Однако сегодня делегаты съезда проголосовали за внесение в партийный устав изменений, согласно которым вместо двух сопредседателей ВЛ-ТБ/ДННЛ возглавляет один председатель.

Напомним, как уже писал Mixnews, Райвис Дзинтарс заявил на съезде, что Нацобъединение выполнило несколько задач, включая улучшения в сфере неплатежеспособности и судебной сфере, однако это не было достаточно отражено.

"VL-TB/LNNK должно сохранить глубокое ощущение миссии по восстановлению лучшей части народа, вырванной оккупационным режимом, поддерживая семьи с детьми, укрепляя государственное сознание и воспитывая в латышской среде",- подчеркнул Дзинтарс.

Фото: канцелярия Сейма