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В Москве состоялась встреча посла Латвии в РФ Марисом Риекстиньшем с главой международного комитета Совета Федерации Константином Косачевым, в ходе которой обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также актуальные темы международной повестки дня, в том числе события на Украине, отношения ЕС и России. Об этом посол сообщил в своем аккаунте сети микроблогов Twitter, указав, что очень важно налаживать взаимоотношения двух стран в непростой период.

Open& informative meeting with Chairman of foreign relations committee of RU Federal Council @SovFedInfo K.Kosachev. Bilateral relations, history, Ukraine, EU/Russia relations. Dialogue important during difficult times. pic.twitter.com/Uq7uhipt10 — Māris Riekstiņš (@Riekstins__M) December 11, 2017

"Открытая и информативная встреча с главой международного комитета Совета Федерации Константином Косачевым. Двусторонние отношения, история, Украина, отношения ЕС и России. Диалог важен в трудные времена", - говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости, Риекстиньш в ходе беседы с Косачевым отметил, что в отношениях России и Евросоюза не хватает взаимопонимания и Латвия готова повлиять на развитие диалога между Москвой и Брюсселем.

Как отметил Косачев, Москва приветствует желание Латвии стать проводником развития отношений России и ЕС.

"Мы были бы очень рады, если бы Латвия была бы одним из проводников дальнейшего развития отношений между РФ и ЕС. Я абсолютно уверен, что мы друг другу нужны и что мы можем взаимодействовать друг с другом, несмотря на имеющиеся разногласия", — сказал Косачев.

Он отметил, что Москва готова к возобновлению контактов с Сеймом (парламентом) Латвии, "если к этому будет взаимный интерес".

"Будем надеяться, что в конечном итоге наша география, которая для нас общая, будет знаменоваться какими-то конкретными проектами сотрудничества, может быть, даже на уровне добрососедства. Пока до этого, к сожалению, далеко", — отметил сенатор.

Стоит добавить, что в конце минувшей недели в Москве прошла выставки "Транспорт России 2017", на которой были представлены возможности логистики в Латвии.

Посол Латвии в России в соцсети отметил, что большим интересом пользовался стенд Латвии, на котором представлены Латвийская железная дорога, порты, перевозчики и транспортный бизнес.

В качестве международного участника ежегодной выставки ‘Транспорт России 2017’ большим интересом пользуется стенд Латвии, на котором представлены Латвийская железная дорога, порты, перевозчики и транспортный бизнес. pic.twitter.com/PPi54zflxU — Māris Riekstiņš (@Riekstins__M) December 7, 2017

Напомним, отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад ввел против России санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.