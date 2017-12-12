Посол: диалог Латвии с Россией важен в трудные времена (2)

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Политика | 12 декабря 2017 года, 07:50

В Москве состоялась встреча посла Латвии в РФ Марисом Риекстиньшем с главой международного комитета Совета Федерации Константином Косачевым, в ходе которой обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также актуальные темы международной повестки дня, в том числе события на Украине, отношения ЕС и России. Об этом посол сообщил в своем аккаунте сети микроблогов Twitter, указав, что очень важно налаживать взаимоотношения двух стран в непростой период.

"Открытая и информативная встреча с главой международного комитета Совета Федерации Константином Косачевым. Двусторонние отношения, история, Украина, отношения ЕС и России. Диалог важен в трудные времена", - говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости, Риекстиньш в ходе беседы с Косачевым отметил, что в отношениях России и Евросоюза не хватает взаимопонимания и Латвия готова повлиять на развитие диалога между Москвой и Брюсселем.

Как отметил Косачев, Москва приветствует желание Латвии стать проводником развития отношений России и ЕС.

"Мы были бы очень рады, если бы Латвия была бы одним из проводников дальнейшего развития отношений между РФ и ЕС. Я абсолютно уверен, что мы друг другу нужны и что мы можем взаимодействовать друг с другом, несмотря на имеющиеся разногласия", — сказал Косачев.

Он отметил, что Москва готова к возобновлению контактов с Сеймом (парламентом) Латвии, "если к этому будет взаимный интерес".

"Будем надеяться, что в конечном итоге наша география, которая для нас общая, будет знаменоваться какими-то конкретными проектами сотрудничества, может быть, даже на уровне добрососедства. Пока до этого, к сожалению, далеко", — отметил сенатор.

Стоит добавить, что в конце минувшей недели в Москве прошла выставки "Транспорт России 2017", на которой были представлены возможности логистики в Латвии.

Посол Латвии в России в соцсети отметил, что большим интересом пользовался стенд Латвии, на котором представлены Латвийская железная дорога, порты, перевозчики и транспортный бизнес.

Напомним, отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад ввел против России санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Комментарии 2
Sedna1 час назад
Напомним, отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма-------------------------------

Красиво песни поёте. Гейропа решила, что поставит непослушного Путина на колени при руководстве Пиндосии. Думали, что сделают из него Горбачева или Ельцина. А вышел такой облом. И при этом Путин всё больше и больше набирает авторитета в мире. Спасибо ЕС и США. Локоточки-то кусают, а сделать уже ничего не могут.Вот и пишут всякий бред.
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Пуф39 минут назад
Похоже приоритеты России начинают меняться в сторону востока и поучительные нравоучения двуликой европы больше её не тревожат.Ну а просвещённая гейропа пусть остаётся со своими мракобесными ценностями.
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