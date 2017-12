Политика |

В Москве состоялась встреча посла Латвии в РФ Марисом Риекстиньшем с главой международного комитета Совета Федерации Константином Косачевым, в ходе которой обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также актуальные темы международной повестки дня, в том числе события на Украине, отношения ЕС и России. Об этом посол сообщил в своем аккаунте сети микроблогов Twitter, указав, что очень важно налаживать взаимоотношения двух стран в непростой период.

Open& informative meeting with Chairman of foreign relations committee of RU Federal Council @SovFedInfo K.Kosachev. Bilateral relations, history, Ukraine, EU/Russia relations. Dialogue important during difficult times. pic.twitter.com/Uq7uhipt10