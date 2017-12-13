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Украина всегда может рассчитывать на поддержку Латвии и наше государство продолжит поддерживать Украину в ее реформах, заявила председатель Сейма Инара Мурниеце во время приема председателя Верховной Рады Ураины Андрия Парубия, пишет Diena.

Председатель Сейма указала, что у Латвии есть крепкая позиция о независимости Украины и ее территориальном единстве. Мурниеце и Парубий согласились, что санкции Евросоюза против России должны продолжаться до полного выполнения Минского объединения. Санкции - это четкое послание тому, что Украина в распоряжении России неприемлема.

Мурниеце также подчеркнула значимость экономического сотрудничества. Латвийские предприниматели, несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию в Украине, продолжают работать на ее территории. Очень важно улучшить там предпринимательскую среду.

Парубий поблагодарил Латвию за поддержку Украины на пути к европейской интеграции. Сейчас украинцы могут путешествовать в Евросоюз без визы и также в силу вступил договор Украины и Асоциации Евросоюза. Мурниеце отметила, что очень важно, чтобы приоритетом Украины было полное введение договора.

Председатель Верховной Рады указал, что намного страшнее российской военной агрессии ее гибридные угрозы, в том числе информационная война. Проект Nord Stream II является угрозой не только для Украины, но и для всей Европы. Мурниеце также отметила, что проект находится в противоречии с общей внешней энергетической политикой Евросоюза.

Председатель Сейма заявила, что Латвия ждет, когда вопрос Украины будет поднят на саммите НАТО в Брюсселе, в 2018 году.

В заключении переговоров Андрий Парубий пригласил Инару Мурниеце посетить Украину.

Фото: flickr.com