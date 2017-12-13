Мурниеце: мы продолжим поддерживать Украину в ее реформах (72)

фото

Политика | 13 декабря 2017 года, 18:21

Украина всегда может рассчитывать на поддержку Латвии и наше государство продолжит поддерживать Украину в ее реформах, заявила председатель Сейма Инара Мурниеце во время приема председателя Верховной Рады Ураины Андрия Парубия, пишет Diena.

фото

Председатель Сейма указала, что у Латвии есть крепкая позиция о независимости Украины и ее территориальном единстве. Мурниеце и Парубий согласились, что санкции Евросоюза против России должны продолжаться до полного выполнения Минского объединения. Санкции - это четкое послание тому, что Украина в распоряжении России неприемлема.

фото

Мурниеце также подчеркнула значимость экономического сотрудничества. Латвийские предприниматели, несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию в Украине, продолжают работать на ее территории. Очень важно улучшить там предпринимательскую среду.

фото

Парубий поблагодарил Латвию за поддержку Украины на пути к европейской интеграции. Сейчас украинцы могут путешествовать в Евросоюз без визы и также в силу вступил договор Украины и Асоциации Евросоюза. Мурниеце отметила, что очень важно, чтобы приоритетом Украины было полное введение договора.

фото

Председатель Верховной Рады указал, что намного страшнее российской военной агрессии ее гибридные угрозы, в том числе информационная война. Проект Nord Stream II является угрозой не только для Украины, но и для всей Европы. Мурниеце также отметила, что проект находится в противоречии с общей внешней энергетической политикой Евросоюза.

фото

Председатель Сейма заявила, что Латвия ждет, когда вопрос Украины будет поднят на саммите НАТО в Брюсселе, в 2018 году.

В заключении переговоров Андрий Парубий пригласил Инару Мурниеце посетить Украину.

Фото: flickr.com

Комментарии 72
Не Лоялен1 час назад
Вам надо,вы и поддерживайте!Но не трогайте народ при этом!Почему на такие вот моменты,не спрашивают мнения народа Латвии?Вы не народ!И вас народ не выбирал!По этому вы не имеете не какого права,делать подобные заявления от имени всего народа Латвии!Провели бы хоть опрос что-ли,готовы ли жители Латвии,поддерживать ту ситуацию,что происходит сейчас на Украине,и что творит Парашенко?Слабо верится,что большинство жителей Латвии,было-бы за!
1
Ответить
Noname1 час назад
Как же достала эта противная,наглая рожа!
1
Ответить
Не Лоялен1 час назад
И не говорите!)Слишком много на себя берет!
1
Ответить