Политика |

Латвийские политики очень часто говорят о сакральном наследии. Они с удовольствием ходят в церковь, где встречаются и позируют со священнослужителями. При этом в народе у них может быть дурная слава. Возможно, приезд Папы Римского Франциска чудотворным образом подействует на политическую элиту и слуги народа задумаются над тем, что надо повышать уровень доверия избирателей и совершать только благие дела. Об этом на страницах Latvijas Avīze пишет автор фельетонов Эгилс Лицитис.

По мнению фельетониста, у латвийских жителей есть большая надежда, что семя высшей власти католического мира упадет в благодатную почву, а от всходов будет больше пользы, чем от поучений глав латвийских церквей Ванагса и Станкевича, сказанное которыми остается только на словах.

Есть надежда, что 100 слуг народа внимательно выслушают наставления главы католической церкви о том, что плохо воровать, врать и жульничать, пишет Лицитис. О том, что задача политической элиты - стараться всеми силами вернуть нормы морали и в отечестве, и в депутатских рядах. О том, что коммерческие интересы не должны быть превыше общественно-политических.

По словам Лицитиса, во время визита в Латвию заступника обычных людей главы Римской католической церкви не должно звучать высказываний о том, что Его Высокопреосвященство является популистом. В Латвии, по словам Лицитиса, часто бывает так, что те, кто называет себя ближайшими друзьями народа, сами разъезжают на дорогих джипах, живут в шикарных домах, раздают должности с сумасшедшими зарплатами своим же, поддерживают большие проекты делового капитализма и других называют популистами.

"Но будем надеяться на лучшее, на то, что высокий гость внушит как правым, так и левым партиям, казалось бы до сих пор непримиримым, что надо как можно быстрее вернуть доверие народа, избирателей и делать только Богоугодные, хорошие дела", - пишет фельетонист.

Напомним, Папа Римский Франциск в следующем году посетит все три страны Балтии, которые будут отмечать свое столетие, в том числе Латвию. Об этом стало известно 22 ноября 2017 года.

По данным канцелярии президента Латвии, дату визита Ватикан сообщит в ближайшее время. Ранее приглашение посетить Латвию папе высказали и президент Раймонд Вейонис, и премьер-министр Марис Кучинскис.