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Сформированная три года назад междисциплинарная комиссия по научному изучению документов КГБ должна закончить работу 31 мая 2018 года. Однако из-за различных перипетий она толком еще так и не началась, пишет газета Neatkariga. Поэтому на заседании правительства, рассмотревшего информационный доклад о работе комиссии, прозвучали сомнения в том, что работа будет закончена в установленный срок.

Вместо того, чтобы заниматься непосредственно своей работой, комиссия погрязла в долгой переписке с Бюро по защите Конституции (БЗК) и другими госучреждениями, пояснил министр образования и науки Карлис Шадурскис, подведомственное которому министерство администрирует и финансирует работу этой комиссии.

За три года она обошлась более чем в 0,5 млн евро. Для работы в помещениях БЗК требуется допуск к гостайне, а когда члены комиссии смогут его получить, пока неизвестно.