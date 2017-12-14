За изучение "мешков ЧК" латвийцы заплатили более полмиллиона евро (7)

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Политика | 14 декабря 2017 года, 11:06

Сформированная три года назад междисциплинарная комиссия по научному изучению документов КГБ должна закончить работу 31 мая 2018 года. Однако из-за различных перипетий она толком еще так и не началась, пишет газета Neatkariga. Поэтому на заседании правительства, рассмотревшего информационный доклад о работе комиссии, прозвучали сомнения в том, что работа будет закончена в установленный срок.

Вместо того, чтобы заниматься непосредственно своей работой, комиссия погрязла в долгой переписке с Бюро по защите Конституции (БЗК) и другими госучреждениями, пояснил министр образования и науки Карлис Шадурскис, подведомственное которому министерство администрирует и финансирует работу этой комиссии.

За три года она обошлась более чем в 0,5 млн евро. Для работы в помещениях БЗК требуется допуск к гостайне, а когда члены комиссии смогут его получить, пока неизвестно.

Комментарии 7
каджич2 часа назад
А.что там изучать??О том.как КГБ защищал мирное строительство.уважение национальностей.боролся с оргпреступностью.сторожил покой граждан страны.сажал маньяков и педофилов из элиты.очищал леса от нацистских головорезов??Эт и так все знают.
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Патриот 1 час назад
Чем больше изучают, тем больше получают. Латышский минталитет! Кормушка для свиней которые сжирают народные деньги. А вот долг Латвии растёт и составляет почти 10 000 000 0000 евро. В 1992 году составлял около 1 000 000 000 евро.
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Огласите весь список!2 часа назад
Это всего одна из, а сколько их было за все годы?
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