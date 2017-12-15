Латвия поддерживает отказ от квот на прием беженцев (7)

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Политика | 15 декабря 2017 года, 12:10

Латвия поддерживает предложения президента Евросовета Дональда Туска об изменении миграционной политики ЕС и отказе от квот на прием беженцев, заявил премьер-министр Марис Кучинскис.

Премьер участвует в заседании Евросовета в Брюсселе, который вчера начал дискуссии о политике миграции ЕС. К сегодняшнему утру лидеры стран Евросоюза пока не пришли к компромиссу из-за разногласий по вопросу о беженцах между восточными и западными странами ЕС.

Кучинскис отметил, что Латвия поддерживает инициативу Туска о реформировании миграционной политики ЕС, которое предусматривает более активную работу с африканскими государствами и более активное предотвращение потоков беженцев за пределами ЕС.

"Для решения этих проблем мы готовы поддержать создание общего финансового инструмента, но при условии, что это не отразится на политике сплочения и прямых платежах ЕС", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что Латвия не поддерживает прежнюю миграционную политику ЕС, потому что так называемые квоты на беженцев в реальности не работают.

Фото: Канцелярия Сейма

Комментарии 7
НАДЕЖДА2 часа назад
"Для решения этих проблем мы готовы поддержать создание общего финансового инструмента, но при условии, что это не отразится на политике сплочения и прямых платежах ЕС", - сказал премьер.
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Готовы поддержать, финансировать не готовы! :)
И главное! Это не должно отразиться на прямых платежах ЕС для Латвии! :)


Латвия не поддерживает прежнюю миграционную политику ЕС, потому что так называемые квоты на беженцев в реальности не работают.
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Квоты не работают.. в смысле всё уже усвоено администрированием и маловато будет? :)
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каджич3 часа назад
Оперативная прыть.после разгрома Россией ИГИЛ.как всегда усасываются к чужим победам.
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а чё так?3 часа назад
Вон как прекрасно жить с беженцами: "МИД предупредил латвийцев о соблюдении безопасности во время путешествий"
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