Латвия поддерживает отказ от квот на прием беженцев (7)
Латвия поддерживает предложения президента Евросовета Дональда Туска об изменении миграционной политики ЕС и отказе от квот на прием беженцев, заявил премьер-министр Марис Кучинскис.
Премьер участвует в заседании Евросовета в Брюсселе, который вчера начал дискуссии о политике миграции ЕС. К сегодняшнему утру лидеры стран Евросоюза пока не пришли к компромиссу из-за разногласий по вопросу о беженцах между восточными и западными странами ЕС.
Кучинскис отметил, что Латвия поддерживает инициативу Туска о реформировании миграционной политики ЕС, которое предусматривает более активную работу с африканскими государствами и более активное предотвращение потоков беженцев за пределами ЕС.
"Для решения этих проблем мы готовы поддержать создание общего финансового инструмента, но при условии, что это не отразится на политике сплочения и прямых платежах ЕС", - сказал премьер.
Он подчеркнул, что Латвия не поддерживает прежнюю миграционную политику ЕС, потому что так называемые квоты на беженцев в реальности не работают.
Фото: Канцелярия Сейма
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Готовы поддержать, финансировать не готовы! :)
И главное! Это не должно отразиться на прямых платежах ЕС для Латвии! :)
Латвия не поддерживает прежнюю миграционную политику ЕС, потому что так называемые квоты на беженцев в реальности не работают.
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Квоты не работают.. в смысле всё уже усвоено администрированием и маловато будет? :)