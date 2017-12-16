Новогодний подарок: жители поставили "неуд" правительству Кучинскиса (8)

фото

Политика | 16 декабря 2017 года, 10:05

Жители Латвии по-прежнему отрицательно оценивают работу правительства, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела корпоративной коммуникации Baltic International Bank Тейка Лапса со ссылкой на результаты последнего опроса "Латвийский барометр Baltic International Bank".

Оценка работы правительства, ранее повысившаяся на 4 пункта, теперь опять упала на 2 пункта, отметила она. Положительно работу правительства оценивают всего 18% опрошенных, 77% жителей Латвии ею по-прежнему недовольны.

Оценка изменений состояния латвийской экономики улучшилась на 1 пункт - с -29 до -28 пунктов. Индекс прогнозов его развития за месяц не изменился (-5). Большинство опрошенных по-прежнему считают, что через год состояние экономики ухудшится.

Материальное положение своей семьи 29% респондентов считают неудовлетворительным, 13% оценивают его положительно. Его улучшение через год прогнозируют 19%, ухудшение - 11% опрошенных.

Шансы найти хорошую работу в Латвии 7% опрошенных оценивают как высокие, 60% - как низкие.

Опрос "Латвийский барометр Baltic International Bank" проводится ежемесячно.

Комментарии 8
андрюХА2 часа назад
Жители поставили "неуд" правительству Кучинскиса...
Правительство осознало,напряглось и... ПОВЫСИЛО себе любимым зарплаты!
С Рождеством и Новым Годом Латвия!
Ответить
Не Лоялен2 часа назад
Это очередной раз только доказывает,что срать они хотели на мнение народа!Таких как Кучинскис,кроме денег не чего не волнует!Им плевать на будущее страны,и на народ!Их волнуют только деньги!Что-бы покинуть свой пост,для этого надо уметь признавать свое поражение,и иметь хоть какую-то любовь к народу,и стране!А у них только одна любовь,власть и деньги!
Ответить
World3 часа назад
Статистика начяла быть реальней чем была :D
Ответить