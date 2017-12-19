Политика |

Полиция безопасности подтвердила, что в конце ноября против инициатора "Конгресса неграждан" Юрия Алексеева начат уголовный процесс, сообщила программа ЛТВ "Панорама".

Уголовный процесс начат в связи с комментариями в интернете, которые, возможно, были направлены на разжигание национальной, этнической или расовой ненависти.

В Полиции безопасности подтвердили, что "уголовный процесс был начат в связи с комментариями, в которых содержится призыв "прикончить всех фашистских выродков", под которыми подразумеваются представители конкретной национальности, а язык этой нации назван "фашистским".

В Полиции безопасности также подтвердили, что в понедельник, 18 декабря в отношении одного лица были проведены процессуальные действия.

Алексеев в интервью LTV, как и ранее в интервью порталу Mixnews, подтвердил, что он в этом уголовном процессе является подозреваемым и пояснил, что у него проводился обыск. Впрочем он отрицал, что писал подобные комментарии.

Напомним, Юрий Алексеев является латвийским журналистом, публицистом, главный редактор портала Imhoclub. С 2005 по 2009 год Алексеев был депутатом Рижской думы от ЗаПЧЕЛ. Он является одним из инициаторов "Конгресса неграждан".