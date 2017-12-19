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Дипломаты готовят встречу глав Балтийских государства с президентом США Дональдом Трампом, об этом сообщает портал Эстонского национального телерадиовещания ERR со ссылкой на неофициальную информацию.

На портале сообщается, что эстонские и американские дипломаты хотят организовать встречу по случаю столетия трех государств - Латвии, Эстонии и Литвы.

Судя по информации на портале, встреча планируется уже длительное время. Однако место ее проведения в первую очередь будет выбирать США.

Фото: pixabay.com