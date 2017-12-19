Трамп может встретиться с Вейонисом (25)
Политика | 19 декабря 2017 года, 11:28
Дипломаты готовят встречу глав Балтийских государства с президентом США Дональдом Трампом, об этом сообщает портал Эстонского национального телерадиовещания ERR со ссылкой на неофициальную информацию.
На портале сообщается, что эстонские и американские дипломаты хотят организовать встречу по случаю столетия трех государств - Латвии, Эстонии и Литвы.
Судя по информации на портале, встреча планируется уже длительное время. Однако место ее проведения в первую очередь будет выбирать США.
Фото: pixabay.com
Отличная,реальная! возможность лизнуть истинным хозяевам зад.Ну и отчитаться за 28 лет успешно проведённых "реформ".Жидовские шестёрки...
223
Ответить
А если Вейонис будет занят, то Трампу придётся подождать, общаясь с Ринкевичем.
19
Ответить
Надо иногда штатовскому кинологу немного погладить свою шавку и дать обглодать "сахарную" косточку.Ну а в свою очередь шавка должна погромче лаять через забор на своего соседа.
14
Ответить
Показать все (25)