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Нахождение бывших агентов КГБ на должностях в госуправлении невозможно, поскольку спецслужбы тщательно проверяют претендентов на эти должности, заявил в эфире Латвийского радио президент Латвии Раймонд Вейонис.

Эти люди вообще не могут попасть на должности, для которых установлены ограничения, так как их тщательно "фильтруют" спецслужбы, пояснил он.

Что касается обнародования содержимого архивов КГБ, президент напомнил, что Сейм уже дал согласие, однако вопрос в масштабности публикаций. Поэтому комиссия по научному изучению документов КГБ и представит свои предложения правительству.

Разногласия между Бюро по защите Конституции (БЗК) и комиссией по научному изучению документов КГБ о допуске к находящимся в помещениях БЗК документам КГБ Вейонис считает искусственно созданным конфликтом.

"Не бюро виновато, что "мешки ЧК" находятся у них", - отметил он, добавив, что члены комиссии должны получить допуск к гостайне, если они хотят изучать документы в помещениях БЗК.

"Если карточки КГБ пропали, то они пропали в далекие 1990-е годы. Однако большая часть картотеки КГБ из Латвии была вывезена в Москву, и, скорее всего, представители Латвии к этим документам допущены не будут", - сказал он.

Вейонис не исключает, что указанными в документах КГБ людьми, вероятно, можно манипулировать, и подчеркивает, что поэтому важно укреплять спецслужбы.

Руководитель комиссии по научному изучению документов КГБ Карлис Кангерис в интервью газете "Diena" заявил, что были люди, которые сотрудничали с КГБ, а затем были перевербованы работать в интересах только что восстановившей тогда независимость Латвийской Республики, и их имена государство, возможно, пытается скрыть.